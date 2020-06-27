День Конституции Украины 2020: поздравления в стихах, открытки

1 Для украинцев важный праздник, День Конституции страны, Его отметим разнообразней, Ведь нам проблемы не страшны, В стране сейчас, конечно, кризис, Но наш народ не пропадет, Затянем пояса, поднимем бизнес, Удача, может, снизойдет, Желаем мира всем, здоровья, Не унывать и не страдать, Сердца наполнятся пускай любовью, Мы будем жить и процветать!

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3 День Конституции сегодня, Я поздравляю нас друзья. Пускай в стране стабильность будет, Чтобы в достатке жила каждая семья. Чтоб были мы здоровы, душой чисты, Чтоб гордо украинцами звались. Чтобы над нами счастье и успех нависли, Чтоб песни без конца лились.

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5 День конституции - право народа Быть защищенным страною своей, Право иметь и людскую свободу, Благо неся Украине своей! Пусть никогда не вернется насилье, Будет свобода и верность стране, И экономика будет стабильной, Уровень жизни лишь на высоте! В будущем будет уверенность наша, Много работы, доход возрастет, А Украина все лучше и краше, Счастлив и славен великий народ!

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7 Конституция У нас, Не закон, А просто класс! Ведь она у нас, Как дышло - Повернешь - Как надо вышло!

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9 Оставь дела ты и заботы И остальные все причины, День Конституции сегодня Страны великой Украины. Сегодня весь народ ликует И повсеместно веселится. Закон сегодня торжествует. Кругом улыбчивые лица. Тебе желаю процветания, Гордиться Родиной большою. Пускай все беды и печали Тебя обходят стороною.

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11 С Днем Конституции сегодня Вас поздравляю от души. Пусть наши правила, свободы Достойны будут, хороши. Пускай всегда нас защищает Важнейший этот документ, Ты вспомни свод сей правил главных В ответственный всегда момент.

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13 С Днем Конституции сегодня Я поздравляю Украины, Желаю, чтобы процветали, Счастливы были и едины. Добра стране, народу - силы, Новых побед и достижений, Ведет пускай народ держава К большим и значимым свершениям.

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15 Пусть Украина процветает, Пусть власть, даёт инструкции, Как жить, трудиться, отдыхать, Определяет Конституция. Народ страны, пусть будет счастлив, Живёт в достатке и растёт, Пусть никогда, войны не знает, И будет мир из года в год!

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