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День Конституции Украины 2020: поздравления в стихах, открытки

День Конституции Украины 2020: поздравления в стихах, открытки
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф
Первую независимую Конституцию украинского государства приняли в Верховной раде в 1996 году 28 июня. Принятая в ту бессонную для парламентеров ночь, конституция действует по сегодняшний день. Работа над составлением проекта продолжалась с 27 по 28 число. Депутатами рассматривались вопросы о государственной символике, государственном языке, правах граждан. Предлагаем вам самые лучшие поздравления с государственным праздником в стихах и открытках!
  • 1

    Для украинцев важный праздник,

    День Конституции страны,

    Его отметим разнообразней,

    Ведь нам проблемы не страшны,

     

    В стране сейчас, конечно, кризис,

    Но наш народ не пропадет,

    Затянем пояса, поднимем бизнес,

    Удача, может, снизойдет,

     

    Желаем мира всем, здоровья,

    Не унывать и не страдать,

    Сердца наполнятся пускай любовью,

    Мы будем жить и процветать!

  • 2

  • 3

    День Конституции сегодня,

    Я поздравляю нас друзья.

    Пускай в стране стабильность будет,

    Чтобы в достатке жила каждая семья.

     

    Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

    Чтоб гордо украинцами звались.

    Чтобы над нами счастье и успех нависли,

    Чтоб песни без конца лились.

  • 4

  • 5

    День конституции - право народа

    Быть защищенным страною своей,

    Право иметь и людскую свободу,

    Благо неся Украине своей!

     

    Пусть никогда не вернется насилье,

    Будет свобода и верность стране,

    И экономика будет стабильной,

    Уровень жизни лишь на высоте!

     

    В будущем будет уверенность наша,

    Много работы, доход возрастет,

    А Украина все лучше и краше,

    Счастлив и славен великий народ!

  • 6

  • 7

    Конституция

    У нас,

    Не закон,

    А просто класс!

    Ведь она у нас,

    Как дышло -

    Повернешь -

    Как надо вышло!

  • 8

  • 9

    Оставь дела ты и заботы

    И остальные все причины,

    День Конституции сегодня

    Страны великой Украины.

     

    Сегодня весь народ ликует

    И повсеместно веселится.

    Закон сегодня торжествует.

    Кругом улыбчивые лица.

     

    Тебе желаю процветания,

    Гордиться Родиной большою.

    Пускай все беды и печали

    Тебя обходят стороною.

  • 10

  • 11

    С Днем Конституции сегодня

    Вас поздравляю от души.

    Пусть наши правила, свободы

    Достойны будут, хороши.

     

    Пускай всегда нас защищает

    Важнейший этот документ,

    Ты вспомни свод сей правил главных

    В ответственный всегда момент.

  • 12

  • 13

    С Днем Конституции сегодня

    Я поздравляю Украины,

    Желаю, чтобы процветали,

    Счастливы были и едины.

     

    Добра стране, народу - силы,

    Новых побед и достижений,

    Ведет пускай народ держава

    К большим и значимым свершениям.

  • 14

  • 15

    Пусть Украина процветает,

    Пусть власть, даёт инструкции,

    Как жить, трудиться, отдыхать,

    Определяет Конституция.

     

    Народ страны, пусть будет счастлив,

    Живёт в достатке и растёт,

    Пусть никогда, войны не знает,

    И будет мир из года в год!

  • 16

  • 17

    С Днем Конституции от сердца

    Я вас сегодня поздравляю.

    Порядок чтоб закон хранил

    Я вам от сердца пожелаю.

     

    Пусть самый важный документ

    Всем гарантирует свободу,

    Несправедливости не даст

    Для воли никакого ходу.

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Все по теме:

Поздравления, Открытки, День Конституции Украины, День Конституции Украины 2020.

Автор:

Телеграф
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