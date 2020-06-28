С Днем Конституции Украины 2020! Лучшие СМС-поздравления и открытки

Украинский народ
Всей толпой идёт на площадь,
День Конституции встречать
И знания благоустроить.
Законы учить начинают,
Наперебой рассказывая друг другу!
Мы с праздником вас поздравляем,
Учите и в метель и в вьюгу!
Конституция Украины
Отмечает сегодня свой день,
Поздравок, как нас и просили,
Нам составить сегодня не лень.
И неважно, что кто-то не знает,
Что такое конституция,
Главное — что мы понимаем,
Без нее нам в стране жить нельзя.
Сегодня день значимый,
Для украинцев всей страны,
День Конституции отпраздновать,
Всей страною мы должны,
Пусть сплоченные сердца,
Сегодня празднуют,
Не уставая,
Поздравок сейчас вас,
С днем независимости,
От всего сердца поздравляет.
Главный закон Украины рожден
Именно в этот денек,
И пусть он будет и осужден —
Многим уж он помог.
И поздравок в Конституции день
Пусть над страной прозвучит,
Даже певице пусть будет не лень
Под музыку сердце лечить.
С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.
С Днем Конституции сегодня
Я поздравляю Украины,
Желаю, чтобы процветали,
Счастливы были и едины.
Добра стране, народу — силы,
Новых побед и достижений,
Ведет пускай народ держава
К большим и значимым свершениям.
Конституция, бесспорно,
Самый важный документ,
И во всей стране огромной
Её чтут уж много лет.
И пусть вносятся поправки
В интересах всех людей,
Чтобы жизнь вся длилась сладко
В Украине много дней!