С Днем Конституции Украины 2020! Лучшие СМС-поздравления и открытки

1 Украинский народ Всей толпой идёт на площадь, День Конституции встречать И знания благоустроить. Законы учить начинают, Наперебой рассказывая друг другу! Мы с праздником вас поздравляем, Учите и в метель и в вьюгу!

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3 Конституция Украины Отмечает сегодня свой день, Поздравок, как нас и просили, Нам составить сегодня не лень. И неважно, что кто-то не знает, Что такое конституция, Главное — что мы понимаем, Без нее нам в стране жить нельзя.

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5 Сегодня день значимый, Для украинцев всей страны, День Конституции отпраздновать, Всей страною мы должны, Пусть сплоченные сердца, Сегодня празднуют, Не уставая, Поздравок сейчас вас, С днем независимости, От всего сердца поздравляет.

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7 Главный закон Украины рожден Именно в этот денек, И пусть он будет и осужден — Многим уж он помог. И поздравок в Конституции день Пусть над страной прозвучит, Даже певице пусть будет не лень Под музыку сердце лечить.

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9 С Днем Конституции сегодня Вас поздравляю от души. Пусть наши правила, свободы Достойны будут, хороши. Пускай всегда нас защищает Важнейший этот документ, Ты вспомни свод сей правил главных В ответственный всегда момент.

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11 С Днем Конституции сегодня Я поздравляю Украины, Желаю, чтобы процветали, Счастливы были и едины. Добра стране, народу — силы, Новых побед и достижений, Ведет пускай народ держава К большим и значимым свершениям.

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