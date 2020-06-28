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С Днем Конституции Украины 2020! Лучшие СМС-поздравления и открытки

С Днем Конституции Украины 2020! Лучшие СМС-поздравления и открытки
Обновлено 02:56 Сегодня Телеграф
Первая Конституция независимого Украинского государства принята Верховной Радой Украины 28 июня 1996 года. С тех пор в этот день Украина празднует День Конституции.День Конституции Украины, в соответствии с Основным Законом, является государственным праздником и нерабочим днем.
  • 1

    Украинский народ

    Всей толпой идёт на площадь,

    День Конституции встречать

    И знания благоустроить.

     

    Законы учить начинают,

    Наперебой рассказывая друг другу!

    Мы с праздником вас поздравляем,

    Учите и в метель и в вьюгу!

  • 2

  • 3

    Конституция Украины

    Отмечает сегодня свой день,

    Поздравок, как нас и просили,

    Нам составить сегодня не лень.

    И неважно, что кто-то не знает,

    Что такое конституция,

    Главное — что мы понимаем,

    Без нее нам в стране жить нельзя.

  • 4

  • 5

    Сегодня день значимый,

    Для украинцев всей страны,

    День Конституции отпраздновать,

    Всей страною мы должны,

    Пусть сплоченные сердца,

    Сегодня празднуют,

    Не уставая,

    Поздравок сейчас вас,

    С днем независимости,

    От всего сердца поздравляет.

  • 6

  • 7

    Главный закон Украины рожден

    Именно в этот денек,

    И пусть он будет и осужден —

    Многим уж он помог.

    И поздравок в Конституции день

    Пусть над страной прозвучит,

    Даже певице пусть будет не лень

    Под музыку сердце лечить.

  • 8

  • 9

    С Днем Конституции сегодня

    Вас поздравляю от души.

    Пусть наши правила, свободы

    Достойны будут, хороши.

     

    Пускай всегда нас защищает

    Важнейший этот документ,

    Ты вспомни свод сей правил главных

    В ответственный всегда момент.

  • 10

  • 11

    С Днем Конституции сегодня

    Я поздравляю Украины,

    Желаю, чтобы процветали,

    Счастливы были и едины.

     

    Добра стране, народу — силы,

    Новых побед и достижений,

    Ведет пускай народ держава

    К большим и значимым свершениям.

  • 12

  • 13

    Конституция, бесспорно,

    Самый важный документ,

    И во всей стране огромной

    Её чтут уж много лет.

     

    И пусть вносятся поправки

    В интересах всех людей,

    Чтобы жизнь вся длилась сладко

    В Украине много дней!

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Все по теме:

Поздравления, Открытки, День Конституции Украины, День Конституции Украины 2020.

Автор:

Телеграф
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