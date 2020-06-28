С Днем Конституции 2020: поздравления своими словами и открытки

1 Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе - покой и радость.

2 С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

3 В этот важный праздник для страны и гражданин - День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

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5 Дорогие украинцы! Сегодня большой государственный праздник - День конституции Украины. Конституция - это основной закон государства, провозглашающий его независимость. С того момента, как первая конституция Украины вступила в силу, мы начали строить новое, независимое государство. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости родной страной. С праздником!

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7 С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почтим Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

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9 Конституция - хранитель прав и свобод граждан, суверенности и целостности границ нашей цветущей и сильной страны - Украины. В родной сторонке, в укромных уголках нашей земли царит справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и спокойной жизни каждого украинца!

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11 Поздравляю с Днём Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и даёт возможность самореализации в этой жизни.

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