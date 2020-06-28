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С Днем Конституции 2020: поздравления своими словами и открытки

С Днем Конституции 2020: поздравления своими словами и открытки
Обновлено 04:58 Сегодня Телеграф
28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины - первую Конституцию независимого украинского государства. Мы собрали эти красивые и душевные поздравления своими словами, а также яркие открытки, которые вы можете отправить своим близким и знакомым!
  • 1

    Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе - покой и радость.

  • 2

    С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

  • 3

    В этот важный праздник для страны и гражданин - День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

  • 4

  • 5

    Дорогие украинцы! Сегодня большой государственный праздник - День конституции Украины. Конституция - это основной закон государства, провозглашающий его независимость. С того момента, как первая конституция Украины вступила в силу, мы начали строить новое, независимое государство. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости родной страной. С праздником!

  • 6

  • 7

    С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почтим Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

  • 8

  • 9

    Конституция - хранитель прав и свобод граждан, суверенности и целостности границ нашей цветущей и сильной страны - Украины. В родной сторонке, в укромных уголках нашей земли царит справедливость. Сбережем же наш Закон ради беззаботной и спокойной жизни каждого украинца!

  • 10

  • 11

    Поздравляю с Днём Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и даёт возможность самореализации в этой жизни.

  • 12

  • 13

    Принятие народом своего самого главного закона знаменует рождение свободного государства. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком и каждый из граждан с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами. Пусть Киев останется независимым и могущественным. Пусть на желтых полях поспевает урожай радости, а голубое небо никогда не спрячут ни дым, ни тучи гнева. С праздником нас, Украинцы, с Днем Конституции.

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Все по теме:

Поздравления, Открытки, День Конституции Украины, День Конституции Украины 2020.

Автор:

Телеграф
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