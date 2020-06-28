С Днем Конституции Украины! Красивые поздравления с праздником

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2 С Днем Конституции сегодня Вас поздравляю от души. Пусть наши правила, свободы Достойны будут, хороши. Пускай всегда нас защищает Важнейший этот документ, Ты вспомни свод сей правил главных В ответственный всегда момент.

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4 День Конституции сегодня, Я поздравляю нас друзья. Пускай в стране стабильность будет, Чтобы в достатке жила каждая семья. Чтоб были мы здоровы, душой чисты, Чтоб гордо украинцами звались. Чтобы над нами счастье и успех нависли, Чтоб песни без конца лились.

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6 День конституции — право народа Быть защищенным страною своей, Право иметь и людскую свободу, Благо неся Украине своей! Пусть никогда не вернется насилье, Будет свобода и верность стране, И экономика будет стабильной, Уровень жизни лишь на высоте! В будущем будет уверенность наша, Много работы, доход возрастет, А Украина все лучше и краше, Счастлив и славен великий народ!

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8 С Днем Конституции сегодня Вас поздравляю от души. Пусть наши правила, свободы Достойны будут, хороши. Пускай всегда нас защищает Важнейший этот документ, Ты вспомни свод сей правил главных В ответственный всегда момент.

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10 В этот праздник горделивый, Пожелаю стать счастливой Всей стране своей большой. Каждый третий здесь герой. И законы нужно чтить, Чтобы родину любить. Это очень-очень важно, Поздравляю всех отважно!

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