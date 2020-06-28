Скачать
Воскресенье, 28.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей
Пандемия: в мире уже более 10 миллионов инфицированных и почти полмиллиона смертей
Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя
Становится еще жарче: ЦОЗ призывает украинцев воздержаться от алкоголя
Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
Десна - Динамо: онлайн-трансляция матча (Видео)
Потап получил звание Заслуженного артиста Украины: "Престижно и почетно"
Потап прокомментировал звание Заслуженного артиста Украины

С Днем Конституции Украины! Красивые поздравления с праздником

С Днем Конституции Украины! Красивые поздравления с праздником
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф
Поздравьте своих родных и близких, а также знакомых, коллег, друзей с этим большим государственным праздником.
  • 1

  • 2

    С Днем Конституции сегодня

    Вас поздравляю от души.

    Пусть наши правила, свободы

    Достойны будут, хороши.

    Пускай всегда нас защищает

    Важнейший этот документ,

    Ты вспомни свод сей правил главных

    В ответственный всегда момент.

  • 3

  • 4

    День Конституции сегодня,

    Я поздравляю нас друзья.

    Пускай в стране стабильность будет,

    Чтобы в достатке жила каждая семья.

    Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

    Чтоб гордо украинцами звались.

    Чтобы над нами счастье и успех нависли,

    Чтоб песни без конца лились.

  • 5

  • 6

    День конституции — право народа

    Быть защищенным страною своей,

    Право иметь и людскую свободу,

    Благо неся Украине своей!

    Пусть никогда не вернется насилье,

    Будет свобода и верность стране,

    И экономика будет стабильной,

    Уровень жизни лишь на высоте!

    В будущем будет уверенность наша,

    Много работы, доход возрастет,

    А Украина все лучше и краше,

    Счастлив и славен великий народ!

  • 7

  • 8

    С Днем Конституции сегодня

    Вас поздравляю от души.

    Пусть наши правила, свободы

    Достойны будут, хороши.

    Пускай всегда нас защищает

    Важнейший этот документ,

    Ты вспомни свод сей правил главных

    В ответственный всегда момент.

  • 9

  • 10

    В этот праздник горделивый,

    Пожелаю стать счастливой

    Всей стране своей большой.

    Каждый третий здесь герой.

    И законы нужно чтить,

    Чтобы родину любить.

    Это очень-очень важно,

    Поздравляю всех отважно!

  • 11

  • 12

    Оставь дела ты и заботы

    Для огорчений нет причины,

    День Конституции сегодня

    Страны великой – Украины.

    Пусть в этот день народ ликует

    И повсеместно веселится.

    Закон сегодня торжествует.

    Кругом улыбчивые лица.

    Пускай все беды и печали

    Тебя обходят стороною.

    Тебе желаю процветания,

    Гордись своей страной большою.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравления, Открытки, День Конституции Украины, День Конституции Украины 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандал в ООН: в сеть попали кадры "ненадлежащего поведения" сотрудников организации
02 "Это замкнутый цикл": геологи обнаружили внутри Земли гигантские горы
03 Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного
04 Простые способы восстановить естественную микрофлору кишечника
05 Совещание у Зеленского: глава СНБО допускает, что ученики не вернутся в школы осенью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Оккупанты блокируют доступ к 30 украинским сайтам в Крыму
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
Выборы в Исландии: действующий президент получил более 90% голосов
День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие близ Мироновского
День в ООС: оккупанты применили запрещенное оружие близ Мироновского
Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19
Понадобится 11-34 минуты: ученые ответили на вопрос, способен ли солнечный свет убить COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь