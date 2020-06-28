С Днем молодежи: короткие поздравления с праздником

1 День веселый, отрывной, Дружно празднуют толпой. На другие не похожий — Это праздник молодежи! Шум, веселье, смех, задор, Жизнь — как пламенный мотор. Беззаботней не найдешь, Поздравляем, молодежь!

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3 Молодежь уже в ударе, Отмечает праздник свой, Кто-то в парке, кто на паре, Ну а вечером отбой, Можно смело отрываться И по полной всем тусить, Всем желаем, сестры, братцы, В танцах вам всю жизнь прожить.

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5 С Днем молодежи! И в этот праздник Прими подарок — Наш поздравок. Мечтай, учись-ка, Стремиться ввысь ты, Чтоб мир лежал весь У твоих ног!

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7 Оставайтесь всегда Вы такими, Молодыми же будьте, всегда. Открывайте Вы душу, любите Верьте в сказку, хотя иногда. В этот радостный день молодежи Поздравляет Вас наша страна Всюду музыка громко играет И желает Вам счастья она.

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9 Ты молод сердцем и душой И много лет еще не прожил — Послушай наш ты поздравок: С Днем Молодежи! Желаем счастья и побед Больших и малых в этой жизни. И пусть на жизненном пути Лишь все хорошее случится.

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11 В День молодежи Хочу пожелать, Счастья – до дрожи, Любовь не терять. Быть позитивным И радость нести, В странствии длинном Мечту обрести!

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