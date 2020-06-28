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С Днем молодежи: короткие поздравления с праздником
С Днем молодежи: короткие поздравления с праздником

С Днем молодежи: короткие поздравления с праздником

С Днем молодежи: короткие поздравления с праздником
Обновлено 01:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
День молодежи в Украине 2020 - день юности, веселья и позитива, а также отличный повод пообщаться с друзьями.
  • 1

    День веселый, отрывной,

    Дружно празднуют толпой.

    На другие не похожий —

    Это праздник молодежи!

    Шум, веселье, смех, задор,

    Жизнь — как пламенный мотор.

    Беззаботней не найдешь,

    Поздравляем, молодежь!

  • 2

  • 3

    Молодежь уже в ударе,

    Отмечает праздник свой,

    Кто-то в парке, кто на паре,

    Ну а вечером отбой,

    Можно смело отрываться

    И по полной всем тусить,

    Всем желаем, сестры, братцы,

    В танцах вам всю жизнь прожить.

  • 4

  • 5

    С Днем молодежи!

    И в этот праздник

    Прими подарок —

    Наш поздравок.

    Мечтай, учись-ка,

    Стремиться ввысь ты,

    Чтоб мир лежал весь

    У твоих ног!

  • 6

  • 7

    Оставайтесь всегда Вы такими,

    Молодыми же будьте, всегда.

    Открывайте Вы душу, любите

    Верьте в сказку, хотя иногда.

    В этот радостный день молодежи

    Поздравляет Вас наша страна

    Всюду музыка громко играет

    И желает Вам счастья она.

  • 8

  • 9

    Ты молод сердцем и душой

    И много лет еще не прожил —

    Послушай наш ты поздравок:

    С Днем Молодежи!

    Желаем счастья и побед

    Больших и малых в этой жизни.

    И пусть на жизненном пути

    Лишь все хорошее случится.

  • 10

  • 11

    В День молодежи

    Хочу пожелать,

    Счастья – до дрожи,

    Любовь не терять.

    Быть позитивным

    И радость нести,

    В странствии длинном

    Мечту обрести!

  • 12

  • 13

    Молодёжь, вперёд и с песней,

    Славный праздник отмечать,

    Пусть пройдёт он интересно,

    Чтобы долго вспоминать!

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Все по теме:

Открытки, День молодежи, Поздравления с Днем молодежи, День молодежи 2020.

Автор:

Телеграф
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