С Днем молодежи: короткие поздравления с праздником

День веселый, отрывной,
Дружно празднуют толпой.
На другие не похожий —
Это праздник молодежи!
Шум, веселье, смех, задор,
Жизнь — как пламенный мотор.
Беззаботней не найдешь,
Поздравляем, молодежь!
Молодежь уже в ударе,
Отмечает праздник свой,
Кто-то в парке, кто на паре,
Ну а вечером отбой,
Можно смело отрываться
И по полной всем тусить,
Всем желаем, сестры, братцы,
В танцах вам всю жизнь прожить.
С Днем молодежи!
И в этот праздник
Прими подарок —
Наш поздравок.
Мечтай, учись-ка,
Стремиться ввысь ты,
Чтоб мир лежал весь
У твоих ног!
Оставайтесь всегда Вы такими,
Молодыми же будьте, всегда.
Открывайте Вы душу, любите
Верьте в сказку, хотя иногда.
В этот радостный день молодежи
Поздравляет Вас наша страна
Всюду музыка громко играет
И желает Вам счастья она.
Ты молод сердцем и душой
И много лет еще не прожил —
Послушай наш ты поздравок:
С Днем Молодежи!
Желаем счастья и побед
Больших и малых в этой жизни.
И пусть на жизненном пути
Лишь все хорошее случится.
В День молодежи
Хочу пожелать,
Счастья – до дрожи,
Любовь не терять.
Быть позитивным
И радость нести,
В странствии длинном
Мечту обрести!
Молодёжь, вперёд и с песней,
Славный праздник отмечать,
Пусть пройдёт он интересно,
Чтобы долго вспоминать!