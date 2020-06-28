Поздравления с Днем молодежи 2020: в стихах и открытках

Праздник тех, кто молод сердцем,
У кого все шутки с перцем,
Праздник — полный позитив.
Я желаю перспектив,
Крутых планов и везенья,
Драйва, смеха, настроенья
Ну, чего же ты все ждешь?
Празднуй, ты же — молодежь!
День молодежи — праздник общий,
Ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
И пусть не снится нам покой.
Желаю жить легко и просто,
И верить в чудо на земле.
Пусть каждый день мечту подарит,
И лучик солнца на стекле.
Каждый из нас в душе — молодой.
У молодежи есть праздник такой.
Давайте друг друга поздравим, друзья!
Стареть и сдаваться никак нам нельзя.
Пусть компас надежды вперед нас ведет,
Пусть жизнь нам возможностей много дает.
А юным наследникам мы пожелаем:
Пусть ваши способности всех поражают.
Горячие сердцем, с холодным умом
Шагайте к успеху вы ночью и днем.
Надежда и вера пускай вам помогут
Идти самой верной и легкой дорогой!
С днем веселой молодежи!
Удачу ты за хвост лови,
И — друзей тебе надежных,
Счастья, радости, любви.
Будут встречи, комплименты,
Жизнь еще вся впереди.
Пользуйся любым моментом —
Пой, танцуй, гуляй, чуди.
Оторвись, пока есть силы,
Время попусту не трать,
Чтобы что припомнить было
И после внукам рассказать.
С Днем молодежи! Улыбайся, смейся,
Лишь позитив от жизни получай,
Душой будь молод, на добро надейся,
Живи красиво, ярко, не скучай!
Цветы успеха и земного счастья
Пусть для тебя прекрасно расцветут,
Все сразу станет просто получаться,
Везенье, радость и любовь придут!
День молодежи — это праздник
Добра, улыбок, радостных идей,
Людей веселых, самых разных
И настоящих, преданных друзей.
Пусть солнце дарит вам тепло,
Пусть мир откроет красоту.
И в жизни будет лишь светло.
Встречайте радость, доброту!
Быть молодым — вот это счастье.
Не только телом, но душой.
Пусть каждый день шальные страсти
Напоминают нам с тобой,
Что юным можно оставаться
И в тридцать, сорок, сорок пять.
Годам не стоит поддаваться,
В себе не стоит сомневаться,
А вместе стоит нам собраться
День молодежи отмечать!