Поздравления с Днем молодежи 2020: в стихах и открытках

1 Праздник тех, кто молод сердцем, У кого все шутки с перцем, Праздник — полный позитив. Я желаю перспектив, Крутых планов и везенья, Драйва, смеха, настроенья Ну, чего же ты все ждешь? Празднуй, ты же — молодежь!

2 День молодежи — праздник общий, Ведь все мы молоды душой. С огнем внутри гораздо проще, И пусть не снится нам покой. Желаю жить легко и просто, И верить в чудо на земле. Пусть каждый день мечту подарит, И лучик солнца на стекле.

3 Каждый из нас в душе — молодой. У молодежи есть праздник такой. Давайте друг друга поздравим, друзья! Стареть и сдаваться никак нам нельзя. Пусть компас надежды вперед нас ведет, Пусть жизнь нам возможностей много дает. А юным наследникам мы пожелаем: Пусть ваши способности всех поражают. Горячие сердцем, с холодным умом Шагайте к успеху вы ночью и днем. Надежда и вера пускай вам помогут Идти самой верной и легкой дорогой!

4 С днем веселой молодежи! Удачу ты за хвост лови, И — друзей тебе надежных, Счастья, радости, любви. Будут встречи, комплименты, Жизнь еще вся впереди. Пользуйся любым моментом — Пой, танцуй, гуляй, чуди. Оторвись, пока есть силы, Время попусту не трать, Чтобы что припомнить было И после внукам рассказать.

5 С Днем молодежи! Улыбайся, смейся, Лишь позитив от жизни получай, Душой будь молод, на добро надейся, Живи красиво, ярко, не скучай! Цветы успеха и земного счастья Пусть для тебя прекрасно расцветут, Все сразу станет просто получаться, Везенье, радость и любовь придут!

6 День молодежи — это праздник Добра, улыбок, радостных идей, Людей веселых, самых разных И настоящих, преданных друзей. Пусть солнце дарит вам тепло, Пусть мир откроет красоту. И в жизни будет лишь светло. Встречайте радость, доброту!