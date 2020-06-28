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Поздравления с Днем молодежи 2020: в стихах и открытках

Поздравления с Днем молодежи 2020: в стихах и открытках
Обновлено 03:58 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Когда в крови бурлит молодость, тело полно сил и энергии, а сердце хмельное от первой любви, нет ничего невозможного. Пришли другу смс-поздравление с Днем молодежи — пусть все его мечты и надежды сбываются.
  • 1

    Праздник тех, кто молод сердцем,

    У кого все шутки с перцем,

    Праздник — полный позитив.

    Я желаю перспектив,

    Крутых планов и везенья,

    Драйва, смеха, настроенья

    Ну, чего же ты все ждешь?

    Празднуй, ты же — молодежь!

  • 2

    День молодежи — праздник общий,

    Ведь все мы молоды душой.

    С огнем внутри гораздо проще,

    И пусть не снится нам покой.

     

    Желаю жить легко и просто,

    И верить в чудо на земле.

    Пусть каждый день мечту подарит,

    И лучик солнца на стекле.

  • 3

    Каждый из нас в душе — молодой.

    У молодежи есть праздник такой.

    Давайте друг друга поздравим, друзья!

    Стареть и сдаваться никак нам нельзя.

     

    Пусть компас надежды вперед нас ведет,

    Пусть жизнь нам возможностей много дает.

    А юным наследникам мы пожелаем:

    Пусть ваши способности всех поражают.

     

    Горячие сердцем, с холодным умом

    Шагайте к успеху вы ночью и днем.

    Надежда и вера пускай вам помогут

    Идти самой верной и легкой дорогой!

  • 4

    С днем веселой молодежи!

    Удачу ты за хвост лови,

    И — друзей тебе надежных,

    Счастья, радости, любви.

     

    Будут встречи, комплименты,

    Жизнь еще вся впереди.

    Пользуйся любым моментом —

    Пой, танцуй, гуляй, чуди.

     

    Оторвись, пока есть силы,

    Время попусту не трать,

    Чтобы что припомнить было

    И после внукам рассказать.

  • 5

    С Днем молодежи! Улыбайся, смейся,

    Лишь позитив от жизни получай,

    Душой будь молод, на добро надейся,

    Живи красиво, ярко, не скучай!

     

    Цветы успеха и земного счастья

    Пусть для тебя прекрасно расцветут,

    Все сразу станет просто получаться,

    Везенье, радость и любовь придут!

  • 6

    День молодежи — это праздник

    Добра, улыбок, радостных идей,

    Людей веселых, самых разных

    И настоящих, преданных друзей.

     

    Пусть солнце дарит вам тепло,

    Пусть мир откроет красоту.

    И в жизни будет лишь светло.

    Встречайте радость, доброту!

  • 7

    Быть молодым — вот это счастье.

    Не только телом, но душой.

    Пусть каждый день шальные страсти

    Напоминают нам с тобой,

    Что юным можно оставаться

    И в тридцать, сорок, сорок пять.

    Годам не стоит поддаваться,

    В себе не стоит сомневаться,

    А вместе стоит нам собраться

    День молодежи отмечать!

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Все по теме:

Открытки, День молодежи, Поздравления с Днем молодежи, День молодежи 2020.

Автор:

Телеграф
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