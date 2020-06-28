Международный день молодежи 2020: поздравления в прозе и открытках

1 Молодость — это здоровый оптимизм и любовь. Это вера в будущее, это сила, отвага и бесшабашность! Это огромный потенциал, который может многое изменить, и нужно помочь молодым реализовать его и направить на пользу всему обществу. Пожелаем современной молодежи найти себя. Чтоб смыслом жизни было не просто комфортно устроиться, а чтобы молодые люди ставили для себя конкретные цели и добивались их! Пусть их жизнь будет яркой, веселой, полной событий и приключений. Но пусть всё же не забывают, что из их судеб пишется история родного края, и от них в будущем зависит его развитие!

2 Дорогие наши молодые и юные друзья! Поздравляем вас с Днем молодежи! Желаем всем огромнейшего счастья каждый день и каждую минуту, радости до неба и бесконечной бодрости духа и тела, гармонии и мудрости в жизни, радости в труде и веселья в праздники! Еще желаем вам любви — большой, доброй, хорошей и преданной! Пусть рождаются дети и приносят только радость и счастье, пусть никогда вы не забываете своих родителей и дарите им свою любовь, уважение и бесконечную благодарность!

3 Молодежь — будущее и настоящее страны. Это надежда и опора цветущего государства. Так пусть каждый, кто молод сердцем и душой, почувствует себя таким: сильным, мудрым и необходимым. Пусть каждый Ваш шаг будет правильным, а помыслы чистыми.

4 В день молодежи желаем самых радостных событий в жизни! Пусть у вас будет больше поводов для веселья и радости, реализовать себя, чтобы все получалось и любые мечты исполнялись как можно чаще!

5 Молодые, яркие и перспективные — поздравляем вас с праздником Дня молодежи! Радуйтесь жизни, цените каждое ее мгновение, вдохновляйтесь, творите и реализуйтесь на полную. Открывайте новые горизонты, больше путешествуйте и познавайте мир. Удачи вам, позитива и энергии. За вашим поколением — будущее нашей страны!

6 Быть молодым — это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация и успех, новые горизонты и постигаемые вершины. Будьте смелыми и не бойтесь трудностей, ставьте перед собой самые грандиозные цели и выполняйте их! Желаю достичь всего, чего только пожелаете, чтобы сбыли все ваши мечты и надежды.

7 С днём молодёжи всех девушек, ребят и тех, кто в душе считает себя молодым, поздравляю. Желаю вам всем быть влюблёнными, беззаботными, жизнерадостными, озорными, неунывающими, энергичными, инициативными и предприимчивыми и, конечно же, ответственными.

8 Поздравляю юношей и девушек с ярким праздником — днём молодёжи. Пусть ваша молодость бьёт энергичным ключом через край, пусть неиссякаемый источник ваших знаний откроет вам все пути к интересной и занимательной жизни. Стремитесь, развивайтесь, не отступайте от своей цели. Будьте достойным поколением своих потомков!

9 Желаю, чтобы в душе никогда не погас огонек юности, который позволяет сохранить вечную молодость. Ведь главное не возраст тела, а состояние души. Поэтому, будь всегда активным, позитивным, энергичным, люби жизнь и не стой на месте, тогда молодость не покинет твое сердце никогда. С днем молодежи!