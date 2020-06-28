День Конституции Украины 2020: самые красивые поздравления в стихах

Для украинцев важный праздник,
День Конституции страны,
Его отметим разнообразней,
Ведь нам проблемы не страшны,
В стране сейчас, конечно, кризис,
Но наш народ не пропадет,
Затянем пояса, поднимем бизнес,
Удача, может, снизойдет,
Желаем мира всем, здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца наполнятся пускай любовью,
Мы будем жить и процветать!
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!
Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!
В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!
Оставь дела ты и заботы
И остальные все причины,
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.
Сегодня весь народ ликует
И повсеместно веселится.
Закон сегодня торжествует.
Кругом улыбчивые лица.
Тебе желаю процветания,
Гордиться Родиной большою.
Пускай все беды и печали
Тебя обходят стороною.
С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.
С Днем Конституции сегодня
Я поздравляю Украины,
Желаю, чтобы процветали,
Счастливы были и едины.
Добра стране, народу — силы,
Новых побед и достижений,
Ведет пускай народ держава
К большим и значимым свершениям.
Пусть Украина процветает,
Пусть власть, даёт инструкции,
Как жить, трудиться, отдыхать,
Определяет Конституция.
Народ страны, пусть будет счастлив,
Живёт в достатке и растёт,
Пусть никогда, войны не знает,
И будет мир из года в год!
Пусть Родина живет и процветает,
О ней все наши и стихи и песни.
За главный праздник — каждый так считает —
День Конституции — ведь это всем известно;
Родной стране, любимой Украине,
А для неё всё лучшее готовим!
Вот Основной Закон — для всех единый,
Он нам гарантия уклада и устоев!
Когда народ един в своём желании
... шагнуть в грядущее и с верой и с надеждой,
Реально строя все по жизни планы.
У всех есть идеалы, как и прежде!
С Днем Конституции от сердца
Я вас сегодня поздравляю.
Порядок чтоб закон хранил
Я вам от сердца пожелаю.
Пусть самый важный документ
Всем гарантирует свободу,
Несправедливости не даст
Для воли никакого ходу.