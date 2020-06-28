День Конституции Украины 2020: самые красивые поздравления в стихах

Мы будем жить и процветать!

Не унывать и не страдать,

Желаем мира всем, здоровья,

Но наш народ не пропадет,

В стране сейчас, конечно, кризис,

Ведь нам проблемы не страшны,

Для украинцев важный праздник,

Чтоб песни без конца лились.

Чтобы над нами счастье и успех нависли,

Чтоб были мы здоровы, душой чисты,

Чтобы в достатке жила каждая семья.

Пускай в стране стабильность будет,

Я поздравляю нас друзья.

День Конституции сегодня,

А Украина все лучше и краше,

В будущем будет уверенность наша,

Уровень жизни лишь на высоте!

И экономика будет стабильной,

Будет свобода и верность стране,

Пусть никогда не вернется насилье,

Право иметь и людскую свободу,

Быть защищенным страною своей,

Пускай все беды и печали

Сегодня весь народ ликует

День Конституции сегодня

И остальные все причины,

Оставь дела ты и заботы

В ответственный всегда момент.

Пускай всегда нас защищает

Вас поздравляю от души.

С Днем Конституции сегодня

К большим и значимым свершениям.

Счастливы были и едины.

С Днем Конституции сегодня

И будет мир из года в год!

Пусть никогда, войны не знает,

Живёт в достатке и растёт,

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Пусть Родина живет и процветает,

О ней все наши и стихи и песни.

За главный праздник — каждый так считает —

День Конституции — ведь это всем известно;

Родной стране, любимой Украине,

А для неё всё лучшее готовим!

Вот Основной Закон — для всех единый,

Он нам гарантия уклада и устоев!

Когда народ един в своём желании

... шагнуть в грядущее и с верой и с надеждой,

Реально строя все по жизни планы.

У всех есть идеалы, как и прежде!