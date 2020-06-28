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Оригинальные СМС поздравления с Днем Конституции Украины

Оригинальные СМС поздравления с Днем Конституции Украины
Обновлено 07:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
В этот праздничный день обязательно поздравьте своих родных, знакомых, друзей и адресуйте им красивые и добрые поздравления с Днем Конституции Украины в стихах и открытках.
  • 1

    Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

  • 2

    С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

  • 3

    С Днем Конституции сегодня

    Вас поздравляю от души.

    Пусть наши правила, свободы

    Достойны будут, хороши.

     

    Пускай всегда нас защищает

    Важнейший этот документ,

    Ты вспомни свод сей правил главных

    В ответственный всегда момент.

  • 4

    В этот важный праздник для страны и гражданин — День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

  • 5

    С Днем Конституции сегодня

    Я поздравляю Украины,

    Желаю, чтобы процветали,

    Счастливы были и едины.

     

    Добра стране, народу — силы,

    Новых побед и достижений,

    Ведет пускай народ держава

    К большим и значимым свершениям.

  • 6

    Украинцы молодцы,

    Они законы знают!

    Конституцию даже дети

    Всё время сидят, читают!

     

    И в праздник им желаем

    Отлично отдохнуть,

    Чтоб было море пива,

    А рыбки чтоб — чуть-чуть!

  • 7

    Конституция, бесспорно,

    Самый важный документ,

    И во всей стране огромной

    Её чтут уж много лет.

     

    И пусть вносятся поправки

    В интересах всех людей,

    Чтобы жизнь вся длилась сладко

    В Украине много дней!

  • 8

    Пусть Украина процветает,

    Пусть власть, даёт инструкции,

    Как жить, трудиться, отдыхать,

    Определяет Конституция.

     

    Народ страны, пусть будет счастлив,

    Живёт в достатке и растёт,

    Пусть никогда, войны не знает,

    И будет мир из года в год!

  • 9

    С Днем Конституции от сердца

    Я вас сегодня поздравляю.

    Порядок чтоб закон хранил

    Я вам от сердца пожелаю.

     

    Пусть самый важный документ

    Всем гарантирует свободу,

    Несправедливости не даст

    Для воли никакого ходу.

  • 10

    Украина Конституции своей

    Праздник столь законный отмечает,

    Много пролетело дней

    С той поры, как документ сей принимали.

    Нынче уж он действует давно,

    Действует исправно и законно,

    Поздравок пускай наш хорошо

    Расположит весь народ к главному закону.

С Днем молодежи: короткие поздравления с праздником

С Днем Конституции Украины 2020! Лучшие СМС-поздравления и открытки

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Все по теме:

Поздравления, Открытки, День Конституции Украины, День Конституции Украины 2020.

Автор:

Телеграф
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