Оригинальные СМС поздравления с Днем Конституции Украины

1 Поздравляю с Днём Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

2 С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

3 С Днем Конституции сегодня Вас поздравляю от души. Пусть наши правила, свободы Достойны будут, хороши. Пускай всегда нас защищает Важнейший этот документ, Ты вспомни свод сей правил главных В ответственный всегда момент.

4 В этот важный праздник для страны и гражданин — День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

5 С Днем Конституции сегодня Я поздравляю Украины, Желаю, чтобы процветали, Счастливы были и едины. Добра стране, народу — силы, Новых побед и достижений, Ведет пускай народ держава К большим и значимым свершениям.

6 Украинцы молодцы, Они законы знают! Конституцию даже дети Всё время сидят, читают! И в праздник им желаем Отлично отдохнуть, Чтоб было море пива, А рыбки чтоб — чуть-чуть!

7 Конституция, бесспорно, Самый важный документ, И во всей стране огромной Её чтут уж много лет. И пусть вносятся поправки В интересах всех людей, Чтобы жизнь вся длилась сладко В Украине много дней!

8 Пусть Украина процветает, Пусть власть, даёт инструкции, Как жить, трудиться, отдыхать, Определяет Конституция. Народ страны, пусть будет счастлив, Живёт в достатке и растёт, Пусть никогда, войны не знает, И будет мир из года в год!

9 С Днем Конституции от сердца Я вас сегодня поздравляю. Порядок чтоб закон хранил Я вам от сердца пожелаю. Пусть самый важный документ Всем гарантирует свободу, Несправедливости не даст Для воли никакого ходу.