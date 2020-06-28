День молодежи в Украине 2020: оригинальные поздравления в стихах, открытки

Есть для поздравления веские причины,
Праздник замечательный с самого утра,
Отмечаем нынче День молодежи Украины,
Мы гордимся молодежью и ей кричим Ура!
Молодые, по плечу вам любое дело,
Ведь на то, как говорят, и молодость дана,
По дороге жизни, всегда шагайте смело,
И счастьем пусть одарит, вас судьба сполна!
Молодым везде у нас дорога -
Этот лозунг раньше был в ходу,
Много в вас смешного, озорного,
Все у вас поспешно, на ходу!
Молодежи Украины мы желаем,
Силы, мужества и твердости во всём,
Честно скажем - мы вам доверяем,
Украину в ваши руки отдаем!
Пусть в сердцах живет любовь большая,
И здоровья хватит на века,
Крылья сильные над миром, раскрывая,
Счастье понесет за облака!
День молодежи Украины
Страны такой же молодой
Ее поднимете с руины
Будьте же новою волной.
Ну а сегодня веселитесь,
Пускай сбываются мечты.
Любите нежно, торопитесь
Пока еще Вы молоды.
В Украине молодежь
Лучше всех на свете!
И об этом хорошо
Знают даже дети!
Наши хлопцы и девчата
Лучше всех танцуют,
Обнимают лучше всех,
Лучше всех целуют!
Поздравляем молодежь,
Счастья им желаем,
Сочинили поздравок
И его читаем!
Свой праздник те, кто молод, отмечает,
О, сколько мы веселья видим тут!
Ребята звонко песни распевают,
Девчата яркие венки плетут.
Вы молоды - у вас все впереди,
Примите пожелание от старших:
Желаем вам не знать ни лжи, ни фальши,
Пусть вас судьба удачей наградит!
В День славной молодежи Украины
Вас поздравляем, хлопцы и дивчины!
Ах, девчата молодые,
Хлопцы, словно заводные,
И работать молодцы,
И в учёбе удальцы.
Украинские ребята
Силой вольною богаты,
А девчат красивей нет
Обойди хоть белый свет.
Вашу силу укрепляйте,
И красу не растеряйте.
В молодёжный сей денёк
Вам от старших - поздравок!
Молодые умы Украины,
Вас сегодня поздравить должны,
Поздравок принимайте, мужчины,
Да и девушки сильной страны.
С вами – будущее всей державы,
И на ваших плечах наша честь,
И пускай вы имеете право
Достоянье народа сберечь.