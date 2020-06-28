День молодежи в Украине 2020: оригинальные поздравления в стихах, открытки

1 Есть для поздравления веские причины, Праздник замечательный с самого утра, Отмечаем нынче День молодежи Украины, Мы гордимся молодежью и ей кричим Ура! Молодые, по плечу вам любое дело, Ведь на то, как говорят, и молодость дана, По дороге жизни, всегда шагайте смело, И счастьем пусть одарит, вас судьба сполна!

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3 Молодым везде у нас дорога - Этот лозунг раньше был в ходу, Много в вас смешного, озорного, Все у вас поспешно, на ходу! Молодежи Украины мы желаем, Силы, мужества и твердости во всём, Честно скажем - мы вам доверяем, Украину в ваши руки отдаем! Пусть в сердцах живет любовь большая, И здоровья хватит на века, Крылья сильные над миром, раскрывая, Счастье понесет за облака!

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5 День молодежи Украины Страны такой же молодой Ее поднимете с руины Будьте же новою волной. Ну а сегодня веселитесь, Пускай сбываются мечты. Любите нежно, торопитесь Пока еще Вы молоды.

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7 В Украине молодежь Лучше всех на свете! И об этом хорошо Знают даже дети! Наши хлопцы и девчата Лучше всех танцуют, Обнимают лучше всех, Лучше всех целуют! Поздравляем молодежь, Счастья им желаем, Сочинили поздравок И его читаем!

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9 Свой праздник те, кто молод, отмечает, О, сколько мы веселья видим тут! Ребята звонко песни распевают, Девчата яркие венки плетут. Вы молоды - у вас все впереди, Примите пожелание от старших: Желаем вам не знать ни лжи, ни фальши, Пусть вас судьба удачей наградит! В День славной молодежи Украины Вас поздравляем, хлопцы и дивчины!

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11 Ах, девчата молодые, Хлопцы, словно заводные, И работать молодцы, И в учёбе удальцы. Украинские ребята Силой вольною богаты, А девчат красивей нет Обойди хоть белый свет. Вашу силу укрепляйте, И красу не растеряйте. В молодёжный сей денёк Вам от старших - поздравок!

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