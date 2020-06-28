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День молодежи в Украине 2020: оригинальные поздравления в стихах, открытки

День молодежи в Украине 2020: оригинальные поздравления в стихах, открытки
Обновлено 08:20 Сегодня Телеграф
Среди национальных праздников Украины есть один, особенно любимый многими молодыми гражданами Украины. "День молодежи", установленный указом первого президента Украины Леонида Кравчука в 1996 году, отмечается в Украине каждый год в последнее воскресенье июня. Как гласит указ, это было сделано в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций страны.
  • 1

    Есть для поздравления веские причины,

    Праздник замечательный с самого утра,

    Отмечаем нынче День молодежи Украины,

    Мы гордимся молодежью и ей кричим Ура!

     

    Молодые, по плечу вам любое дело,

    Ведь на то, как говорят, и молодость дана,

    По дороге жизни, всегда шагайте смело,

    И счастьем пусть одарит, вас судьба сполна!

  • 2

  • 3

    Молодым везде у нас дорога -

    Этот лозунг раньше был в ходу,

    Много в вас смешного, озорного,

    Все у вас поспешно, на ходу!

     

    Молодежи Украины мы желаем,

    Силы, мужества и твердости во всём,

    Честно скажем - мы вам доверяем,

    Украину в ваши руки отдаем!

     

    Пусть в сердцах живет любовь большая,

    И здоровья хватит на века,

    Крылья сильные над миром, раскрывая,

    Счастье понесет за облака!

  • 4

  • 5

    День молодежи Украины

    Страны такой же молодой

    Ее поднимете с руины

    Будьте же новою волной.

    Ну а сегодня веселитесь,

    Пускай сбываются мечты.

    Любите нежно, торопитесь

    Пока еще Вы молоды.

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    В Украине молодежь

    Лучше всех на свете!

    И об этом хорошо

    Знают даже дети!

     

    Наши хлопцы и девчата

    Лучше всех танцуют,

    Обнимают лучше всех,

    Лучше всех целуют!

     

    Поздравляем молодежь,

    Счастья им желаем,

    Сочинили поздравок

    И его читаем!

  • 8

  • 9

    Свой праздник те, кто молод, отмечает,

    О, сколько мы веселья видим тут!

    Ребята звонко песни распевают,

    Девчата яркие венки плетут.

    Вы молоды - у вас все впереди,

    Примите пожелание от старших:

    Желаем вам не знать ни лжи, ни фальши,

    Пусть вас судьба удачей наградит!

    В День славной молодежи Украины

    Вас поздравляем, хлопцы и дивчины!

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  • 11

    Ах, девчата молодые,

    Хлопцы, словно заводные,

    И работать молодцы,

    И в учёбе удальцы.

     

    Украинские ребята

    Силой вольною богаты,

    А девчат красивей нет

    Обойди хоть белый свет.

     

    Вашу силу укрепляйте,

    И красу не растеряйте.

    В молодёжный сей денёк

    Вам от старших - поздравок!

  • 12

  • 13

    Молодые умы Украины,

    Вас сегодня поздравить должны,

    Поздравок принимайте, мужчины,

    Да и девушки сильной страны.

    С вами – будущее всей державы,

    И на ваших плечах наша честь,

    И пускай вы имеете право

    Достоянье народа сберечь.

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Все по теме:

Открытки, День молодежи, Поздравления с Днем молодежи, День молодежи 2020.

Автор:

Телеграф
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