День Конституции Украины 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

С Днем Конституции от сердца
Я вас сегодня поздравляю.
Порядок чтоб закон хранил
Я вам от сердца пожелаю.
Пусть самый важный документ
Всем гарантирует свободу,
Несправедливости не даст
Для воли никакого ходу.
Пусть Украина процветает,
Пусть власть, даёт инструкции,
Как жить, трудиться, отдыхать,
Определяет Конституция.
Народ страны, пусть будет счастлив,
Живёт в достатке и растёт,
Пусть никогда, войны не знает,
И будет мир из года в год!
Конституция, бесспорно,
Самый важный документ,
И во всей стране огромной
Её чтут уж много лет.
И пусть вносятся поправки
В интересах всех людей,
Чтобы жизнь вся длилась сладко
В Украине много дней!
В этот важный праздник для страны и гражданин - День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!
С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!