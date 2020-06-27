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День Конституции Украины 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

День Конституции Украины 2020: красивые СМС-поздравления, открытки
17:42 Сегодня Телеграф
28 июня Украина отмечает 24-ю годовщину принятия Конституции. День Конституции - государственный праздник и выходной. Поздравьте своих родных и близких, а также знакомых, коллег, друзей с этим большим государственным праздником.
  • 1

    С Днем Конституции от сердца

    Я вас сегодня поздравляю.

    Порядок чтоб закон хранил

    Я вам от сердца пожелаю.

     

    Пусть самый важный документ

    Всем гарантирует свободу,

    Несправедливости не даст

    Для воли никакого ходу.

  • 2

  • 3

    Пусть Украина процветает,

    Пусть власть, даёт инструкции,

    Как жить, трудиться, отдыхать,

    Определяет Конституция.

     

    Народ страны, пусть будет счастлив,

    Живёт в достатке и растёт,

    Пусть никогда, войны не знает,

    И будет мир из года в год!

  • 4

  • 5

    Конституция, бесспорно,

    Самый важный документ,

    И во всей стране огромной

    Её чтут уж много лет.

     

    И пусть вносятся поправки

    В интересах всех людей,

    Чтобы жизнь вся длилась сладко

    В Украине много дней!

  • 6

  • 7

    В этот важный праздник для страны и гражданин - День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

  • 8

  • 9

    С Днём Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!

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Все по теме:

Поздравления, Открытки, День Конституции Украины, День Конституции Украины 2020.

Автор:

Телеграф
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