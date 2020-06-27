День Конституции Украины 2020: красивые СМС-поздравления, открытки

1 С Днем Конституции от сердца Я вас сегодня поздравляю. Порядок чтоб закон хранил Я вам от сердца пожелаю. Пусть самый важный документ Всем гарантирует свободу, Несправедливости не даст Для воли никакого ходу.

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3 Пусть Украина процветает, Пусть власть, даёт инструкции, Как жить, трудиться, отдыхать, Определяет Конституция. Народ страны, пусть будет счастлив, Живёт в достатке и растёт, Пусть никогда, войны не знает, И будет мир из года в год!

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5 Конституция, бесспорно, Самый важный документ, И во всей стране огромной Её чтут уж много лет. И пусть вносятся поправки В интересах всех людей, Чтобы жизнь вся длилась сладко В Украине много дней!

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7 В этот важный праздник для страны и гражданин - День Конституции Украины, желаем каждому благополучия, семейного счастья, крепкого здоровья и веры в светлое, мирное будущее нашей любимой Украины! Пусть вам сопутствует удача!

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