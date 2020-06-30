Прикольные поздравления с днем рождения 30 июня: стихи и открытки

1 Поздравляю с днем рожденья! Шуток, смеха и везенья, Не снимать с лица улыбку, Ухватить Златую Рыбку. Быть персоной очень важной, Симпатичной и отважной, Жить в отличном настроенье, Ну, короче, с днем рожденья!

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3 Пусть придет к тебе удача, Яхта, деньги, своя дача, В холодильнике всегда Будет черная икра. Мне сказал сегодня джинн, Что добьешься всех вершин. Пусть везенье льет ручьем, Поздравляю с твоим днем!

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5 Тебе желаю позитива И хорошего интима. Яхту, дачу, самолёт, Состояние пусть растёт. Чтоб друзья не подводили, А с тобой они чудили. Чтоб здоровья бы хватало, Красота не пропадала. Было весело сегодня, И на утро превосходно. Будет в жизни вдохновение, Поздравляю с днем рождения!

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7 Я не отличусь оригинальностью, Пожелаю множество банальностей: Счастья, радости, здоровья, долгих лет, На любовном фронте лишь побед. Но так хочется оригинальности, Пожелать чего-то без банальности. Например, здоровья кабанячьего, Жизнелюбия веселого собачьего, Мягкости кошачьей и пушистости, Беззаботной птичьей голосистости, Верность тебе только лебединую, Изворотливость, конечно же, змеиную, Наглость (только в меру) обезьянью, И упорство было чтоб баранье. Выбирай: какое поздравление Лучше для тебя в твой день рождения. Все тебе я от души желаю. С днем рождения тебя я поздравляю!

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9 Поздравляю с Днем рожденья! Чтобы век еще прожить, Я желаю улыбаться, остальных порой смешить. Пусть обиды и невзгоды стороной обходят дом, Ну а счастье и удача поджидают за углом. Пусть доходы превышают все расходы в десять раз, Улучшается здоровье каждый миг и каждый час. Пусть сбываются надежды, исполняются мечты! Будет пусть с тобою рядом ощущенье теплоты. Радости тебе желаю, близких, очень преданных друзей, Также разных интересных в окружении людей. Приключений и поддержки, одобрения во всем, Чтобы находились силы идти выбранным путем. Чтоб любовь была со страстью, они вместе - с огоньком (Безопасность при пожарах распишу тебе потом). Чтобы все твои успехи повергали людей в шок. Поздравляю с Днем рожденья и дарю этот стишок!

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11 Что на днюшку пожелать? Никогда не унывать, Все проблемы обойти, Где-то, словно танк, пройти, Чтоб на тысячу шагов Рядом не было врагов. Пожелаю на застолье Богатырского здоровья И любви, и уваженья, Только вверх всегда движенья. Пью до дна свою я стопку, Заедаю салом водку И кричу в пылу веселья Громче всех я: С днем рожденья!

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13 Желаю виски и коньяк, Ведь нам без этого никак, Икру, балык и колбасу, И чтоб осталось все к утру. Веселье, песни, пляски, смех Не прекращались чтоб вовек, Подарков сотню, лучше две, Проснуться в доме, а не "Где?". Чтоб под рукой была вода, Лимон и много-много льда. Ну, а затем уж счастья, света, Побольше радостей и смеха!

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15 Больше счастья, больше денег, Сладкой жизни без истерик, В зимней куртке чтоб заначка - Не одна деньга, а пачка! Отдыхать лишь за границей, На Мальдивах или в Ницце, И безбашенных друзей, Чтоб косячить веселей!

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17 Навстречу счастью продвигайся, На дураков не обижайся, Дурные мысли прочь гони, Себя не забывай ценить. Побольше поводов для смеха, Всех заражай своим успехом!

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