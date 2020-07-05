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День Военно-Морских Сил Украины 2020: поздравительные стихи

День Военно-Морских Сил Украины 2020: поздравительные стихи
07:01 Сегодня Телеграф
Сегодня, 5 июля, в Украине отмечается День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота.
  • 1

    Сегодня мужество и доблесть почитают,

    День флота Украины ведь настал,

    И в этот день тебе желаю,

    Расправить для удачи паруса.

     

    Успеха, жизни беззаботной,

    Не прятаться от бед или проблем,

    Чтоб было все всегда спокойно,

    Чтоб интересным был любой твой день.

  • 2

    День флота Украины - важный день,

    И встать пораньше нам совсем не лень,

    Поздравить нужно бравых нам ребят,

    Всех, кто во флот служить спешат.

     

    Мы пожелаем моря им спокойного,

    Ну и зарплаты им всегда достойной,

    Любви и счастья им семейного,

    Всегда отличного им настроения!

  • 3

  • 4

    Мы праздник чудесный с тобой отмечаем,

    Гордимся мы и уважаем наш флот,

    За то, что он нашу страну охраняет

    От войн и тревог, и от всяких невзгод.

     

    Украинский флот - это сила большая,

    Смелы и отважны его моряки,

    Другого такого мы в мире не знаем,

    Мы в сердце для флота зажжем маяки!

     

    Мы нашему флоту сегодня желаем

    Расти, молодеть, быть сильней и мощней,

    Во всем помогать ему мы обещаем,

    И нет нашей клятвы на свете сильней.

  • 5

    Флот Украины силён и отважен,

    Боятся его все враги, как огня,

    И в день этот яркий особенно важно

    Прославить всех тех, кто сегодня в морях!

     

    Пусть вас все шторма стороною обходят,

    Лишь мягкие волны к успеху несут,

    Плывите всегда за звездой путеводной,

    Пусть к счастью она предоставит маршрут!

  • 6

  • 7

    С днем флота Украины,

    Спасибо вам мужчины,

    Пусть море никогда,

    Вас не обидит зря.

    Пусть счастье с вами будет,

    Пусть милые ревнуют,

    Домой невесты ждут,

    И пироги пекут.

    Спасибо вам вдвойне,

    Плывите на налегке!

  • 8

    Поздравляю вас с Днем флота,

    Моряков я восхваляю,

    Силы, мужества, упорства

    В службе вам всегда желаю.

     

    По волнам идите к счастью,

    Всем удачи в паруса,

    Пусть горят всегда азартом

    Ваши добрые глаза.

  • 9

  • 10

    Всех украинских моряков я поздравляю,

    Желаю, чтоб исполнились мечты.

    Чтоб жизнь была к ним благосклонна,

    Чтоб были счастливы они.

     

    Пускай финансы хлынут речкой,

    Везде найдут успехи вас.

    Чтоб вас ценили и любили,

    Печали что не донимали вас.

  • 11

    Наше богатство - наши моря,

    А гордость во флоте нашем.

    Корабли, палубы и якоря, -

    Что этой картины есть краше?

     

    Пусть все морские наши суда

    Ожидает штиль и минуют невзгоды,

    А экипажи чтоб все без труда

    Могли покорять морские просторы.

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Все по теме:

Праздник, ВМС, Поздравление, Открытки, День Военно-Морских Сил Украины, Праздники в июле, День Военно-Морских Сил Украины 2020.

Автор:

Телеграф
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