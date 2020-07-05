День Военно-Морских Сил Украины 2020: поздравительные стихи

1 Сегодня мужество и доблесть почитают, День флота Украины ведь настал, И в этот день тебе желаю, Расправить для удачи паруса. Успеха, жизни беззаботной, Не прятаться от бед или проблем, Чтоб было все всегда спокойно, Чтоб интересным был любой твой день.

2 День флота Украины - важный день, И встать пораньше нам совсем не лень, Поздравить нужно бравых нам ребят, Всех, кто во флот служить спешат. Мы пожелаем моря им спокойного, Ну и зарплаты им всегда достойной, Любви и счастья им семейного, Всегда отличного им настроения!

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4 Мы праздник чудесный с тобой отмечаем, Гордимся мы и уважаем наш флот, За то, что он нашу страну охраняет От войн и тревог, и от всяких невзгод. Украинский флот - это сила большая, Смелы и отважны его моряки, Другого такого мы в мире не знаем, Мы в сердце для флота зажжем маяки! Мы нашему флоту сегодня желаем Расти, молодеть, быть сильней и мощней, Во всем помогать ему мы обещаем, И нет нашей клятвы на свете сильней.

5 Флот Украины силён и отважен, Боятся его все враги, как огня, И в день этот яркий особенно важно Прославить всех тех, кто сегодня в морях! Пусть вас все шторма стороною обходят, Лишь мягкие волны к успеху несут, Плывите всегда за звездой путеводной, Пусть к счастью она предоставит маршрут!

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7 С днем флота Украины, Спасибо вам мужчины, Пусть море никогда, Вас не обидит зря. Пусть счастье с вами будет, Пусть милые ревнуют, Домой невесты ждут, И пироги пекут. Спасибо вам вдвойне, Плывите на налегке!

8 Поздравляю вас с Днем флота, Моряков я восхваляю, Силы, мужества, упорства В службе вам всегда желаю. По волнам идите к счастью, Всем удачи в паруса, Пусть горят всегда азартом Ваши добрые глаза.

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10 Всех украинских моряков я поздравляю, Желаю, чтоб исполнились мечты. Чтоб жизнь была к ним благосклонна, Чтоб были счастливы они. Пускай финансы хлынут речкой, Везде найдут успехи вас. Чтоб вас ценили и любили, Печали что не донимали вас.