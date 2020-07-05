День Военно-Морских Сил Украины 2020: поздравительные стихи

Сегодня мужество и доблесть почитают,
День флота Украины ведь настал,
И в этот день тебе желаю,
Расправить для удачи паруса.
Успеха, жизни беззаботной,
Не прятаться от бед или проблем,
Чтоб было все всегда спокойно,
Чтоб интересным был любой твой день.
День флота Украины - важный день,
И встать пораньше нам совсем не лень,
Поздравить нужно бравых нам ребят,
Всех, кто во флот служить спешат.
Мы пожелаем моря им спокойного,
Ну и зарплаты им всегда достойной,
Любви и счастья им семейного,
Всегда отличного им настроения!
Мы праздник чудесный с тобой отмечаем,
Гордимся мы и уважаем наш флот,
За то, что он нашу страну охраняет
От войн и тревог, и от всяких невзгод.
Украинский флот - это сила большая,
Смелы и отважны его моряки,
Другого такого мы в мире не знаем,
Мы в сердце для флота зажжем маяки!
Мы нашему флоту сегодня желаем
Расти, молодеть, быть сильней и мощней,
Во всем помогать ему мы обещаем,
И нет нашей клятвы на свете сильней.
Флот Украины силён и отважен,
Боятся его все враги, как огня,
И в день этот яркий особенно важно
Прославить всех тех, кто сегодня в морях!
Пусть вас все шторма стороною обходят,
Лишь мягкие волны к успеху несут,
Плывите всегда за звездой путеводной,
Пусть к счастью она предоставит маршрут!
С днем флота Украины,
Спасибо вам мужчины,
Пусть море никогда,
Вас не обидит зря.
Пусть счастье с вами будет,
Пусть милые ревнуют,
Домой невесты ждут,
И пироги пекут.
Спасибо вам вдвойне,
Плывите на налегке!
Поздравляю вас с Днем флота,
Моряков я восхваляю,
Силы, мужества, упорства
В службе вам всегда желаю.
По волнам идите к счастью,
Всем удачи в паруса,
Пусть горят всегда азартом
Ваши добрые глаза.
Всех украинских моряков я поздравляю,
Желаю, чтоб исполнились мечты.
Чтоб жизнь была к ним благосклонна,
Чтоб были счастливы они.
Пускай финансы хлынут речкой,
Везде найдут успехи вас.
Чтоб вас ценили и любили,
Печали что не донимали вас.
Наше богатство - наши моря,
А гордость во флоте нашем.
Корабли, палубы и якоря, -
Что этой картины есть краше?
Пусть все морские наши суда
Ожидает штиль и минуют невзгоды,
А экипажи чтоб все без труда
Могли покорять морские просторы.