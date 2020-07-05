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День войск противовоздушной обороны Украины 2020: поздравления

День войск противовоздушной обороны Украины 2020: поздравления
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф
Войска Противовоздушной обороны Украины стоят на страже границ страны, они защищают важные промышленные объекты, объекты Вооруженных сил от нападения с воздуха, являясь воздушным щитом страны. В условиях мирного времени войска ПВО защищают воздушное пространство, контролируя перемещения самолетов через границу. В 2020 году День Войск Противовоздушной обороны Украины выпадает на 5 июля.
  • 1

    Молодцы

    Из ПВО,

    Не пропустят

    Ничего!

    Они зорко

    Наблюдают,

    Украину

    Охраняют!

  • 2

    В этот день ПВО страны

    Мы молиться за вас должны!

    Мы должны пожелать вам силы,

    И чтоб крепкими тоже были.

     

    Чтоб могли вы всегда ответить

    На любую угрозу на свете.

    Пусть вас ждет на работе теория,

    Чтоб война всегда была историей!

     

    Чтоб несли вы надежно службу

    И чтоб верной была ваша дружба!

    Пусть войска ПВО страны

    Будут Господом защищены!

  • 3

  • 4

    С Днем ПВО служивых поздравляю,

    Спасибо громко им я говорю.

    Ведь неустанно мир наш охраняют,

    Пускай же счастье не останется у них в долгу.

     

    Пускай война не грянет с неба,

    Пусть бдительнее будет ПВО.

    Желаю, чтоб успех им улыбался,

    Чтоб не пришлось плевать через плечо.

  • 5

    Спокойное небо мы вам обещаем -

    Живите, трудитесь, растите детей.

    В любую погоду мы не прекращаем

    Следить за границей воздушной своей.

     

    Храним мы покой на родимых просторах,

    Готовы пресечь нападенье врага,

    Чтоб спали спокойно в украинских селах,

    И мирно коровы паслись на лугах.

     

    Нелегок наш труд, и к тому же опасен,

    И часто границу враги нарушают,

    Но мир - это самое главное счастье,

    Войска ПВО это вам утверждают!

  • 6

  • 7

    Войскам ПВО Украины свободной

    Сегодня мы дарим в стихах поздравок.

    Вы стали давно уж защитой народной,

    И помня про верность Отчизне и долг,

    Вы многие подвиги уж совершили,

    Так пусть же хватает вам сил довести

    Свой долг до священной, конечной вершины,

    От плена народ оградить свой, спасти!

  • 8

    Оборона и защита государства

    В ваших сильных, преданных руках,

    Не обманет вас противника коварство,

    И врагов не будет в облаках.

     

    Даже космос под контролем вашим,

    И порою служба нелегка,

    Под охраной вашей нам не страшно,

    Пусть не дрогнет сильная рука.

     

    Пусть же будет мир над Украиной,

    Чтобы не пришлось вам воевать,

    Вам, родные, милые мужчины,

    Хочется лишь счастья пожелать!

  • 9

  • 10

    Воздух над страною под замком

    И надежно охраняется повсюду,

    И всегда о воине таком

    С гордостью произносить я буду

    Светлые и громкие слова,

    Что в мой поздравок вошли легко,

    Пусть всегда столь умной будет голова,

    И пускай от дома вам служить недалеко.

  • 11

  • 12

    Вы парите в вышине,

    Покой наш защищая...

    И в миру, и на войне,

    Над пропастью летая.

     

    Воздух, небо, облака...

    А для вас - работа!

    Знаем мы наверняка,

    Что крылья самолёта

     

    Будут тучи разгонять,

    Радея за свободу!

    Вы рискуете летать

    В любую непогоду.

     

    Вам спасибо говорит

    Вся страна родная!

    Улыбнись нам, командир,

    Мимо пролетая.

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Все по теме:

Праздник, ПВО, Поздравление, Открытки, Праздники в июле, День войск противовоздушной обороны 2020, День войск противовоздушной обороны.

Автор:

Телеграф
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