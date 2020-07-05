Поздравления с Днем Военно-Морских Сил Украины 2020: СМС и открытки

Поздравляю с Днём флота Украины и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.
В День флота Украины
Поздравить есть причина
Отважных моряков и бравых речников.
Мы плавали и знаем,
В походах всё бывает,
И достаёт порою волна до облаков.
Пусть корабли стальные
Сквозь струи водяные
Легко проложат путь свой до дальних берегов.
С днем флота Украины,
Спасибо вам мужчины,
Пусть море никогда,
Вас не обидит зря.
Пусть счастье с вами будет,
Пусть милые ревнуют,
Домой невесты ждут,
И пироги пекут.
Спасибо вам вдвойне,
Плывите на налегке!
С днем флота Украины
Спешу поздравить я,
Пусть сгинут все невзгоды,
Не тронет хворь тебя.
Чтоб дул попутный ветер
И счастье плыло в дом,
За Родину в ответе
И ночью ты и днем.
Украинский флот всесилен:
Доблесть, мужество, успех.
В этом, братья, наша сила,
С уст врагов уйдет пусть смех!
Поздравляю моряков всех,
Желаю радостных лишь дней.
Пусть будет больше позитива,
Жизнь и много счастья в ней!
Морская дружба не стекло,
И крепче нет её на свете,
Мы соберёмся за столом,
И будет «митинг», будут речи.
Лихому времени назло
Свой флотский праздник мы отметим,
Нас Посейдон крестил веслом,
Мы Украины вольной дети!
Мы поздравляем с торжеством,
Вас, женщины, мужчины.
Несёте службу хорошо,
С днём флота Украины!
Мы ценим ваше мастерство,
Не страшны вам глубины.
Желаем в жизни, чтоб везло,
На службе — дисциплины.
Чтоб уважение росло,
Как горные вершины.
Поздравляю вас с Днем флота,
Моряков я восхваляю,
Силы, мужества, упорства
В службе вам всегда желаю.
По волнам идите к счастью,
Всем удачи в паруса,
Пусть горят всегда азартом
Ваши добрые глаза.
Всех украинских моряков я поздравляю,
Желаю, чтоб исполнились мечты.
Чтоб жизнь была к ним благосклонна,
Чтоб были счастливы они.
Пускай финансы хлынут речкой,
Везде найдут успехи вас.
Чтоб вас ценили и любили,
Печали что не донимали вас.
Наше богатство — наши моря,
А гордость во флоте нашем.
Корабли, палубы и якоря, —
Что этой картины есть краше?
Пусть все морские наши суда
Ожидает штиль и минуют невзгоды,
А экипажи чтоб все без труда
Могли покорять морские просторы.