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Поздравления с Днем Военно-Морских Сил Украины 2020: СМС и открытки

Поздравления с Днем Военно-Морских Сил Украины 2020: СМС и открытки
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф
Ежегодно День Военно-морских сил Вооруженных сил отмечается в первое воскресенье июля. Эта дата была установлена ​​в 2015 году согласно указу президента Украины.
  • 1

    Поздравляю с Днём флота Украины и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.

  • 2

    В День флота Украины

    Поздравить есть причина

    Отважных моряков и бравых речников.

     

    Мы плавали и знаем,

    В походах всё бывает,

    И достаёт порою волна до облаков.

     

    Пусть корабли стальные

    Сквозь струи водяные

    Легко проложат путь свой до дальних берегов.

  • 3

    С днем флота Украины,

    Спасибо вам мужчины,

    Пусть море никогда,

    Вас не обидит зря.

    Пусть счастье с вами будет,

    Пусть милые ревнуют,

    Домой невесты ждут,

    И пироги пекут.

    Спасибо вам вдвойне,

    Плывите на налегке!

  • 4

    С днем флота Украины

    Спешу поздравить я,

    Пусть сгинут все невзгоды,

    Не тронет хворь тебя.

     

    Чтоб дул попутный ветер

    И счастье плыло в дом,

    За Родину в ответе

    И ночью ты и днем.

  • 5

    Украинский флот всесилен:

    Доблесть, мужество, успех.

    В этом, братья, наша сила,

    С уст врагов уйдет пусть смех!

     

    Поздравляю моряков всех,

    Желаю радостных лишь дней.

    Пусть будет больше позитива,

    Жизнь и много счастья в ней!

  • 6

    Морская дружба не стекло,

    И крепче нет её на свете,

    Мы соберёмся за столом,

    И будет «митинг», будут речи.

     

    Лихому времени назло

    Свой флотский праздник мы отметим,

    Нас Посейдон крестил веслом,

    Мы Украины вольной дети!

  • 7

    Мы поздравляем с торжеством,

    Вас, женщины, мужчины.

    Несёте службу хорошо,

    С днём флота Украины!

    Мы ценим ваше мастерство,

    Не страшны вам глубины.

    Желаем в жизни, чтоб везло,

    На службе — дисциплины.

    Чтоб уважение росло,

    Как горные вершины.

  • 8

    Поздравляю вас с Днем флота,

    Моряков я восхваляю,

    Силы, мужества, упорства

    В службе вам всегда желаю.

     

    По волнам идите к счастью,

    Всем удачи в паруса,

    Пусть горят всегда азартом

    Ваши добрые глаза.

  • 9

    Всех украинских моряков я поздравляю,

    Желаю, чтоб исполнились мечты.

    Чтоб жизнь была к ним благосклонна,

    Чтоб были счастливы они.

     

    Пускай финансы хлынут речкой,

    Везде найдут успехи вас.

    Чтоб вас ценили и любили,

    Печали что не донимали вас.

  • 10

    Наше богатство — наши моря,

    А гордость во флоте нашем.

    Корабли, палубы и якоря, —

    Что этой картины есть краше?

     

    Пусть все морские наши суда

    Ожидает штиль и минуют невзгоды,

    А экипажи чтоб все без труда

    Могли покорять морские просторы.

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Все по теме:

Смс, Поздравления, День ВМС, День Военно-Морских Сил Украины.

Автор:

Телеграф
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