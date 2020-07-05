Поздравления с Днем Военно-Морских Сил Украины 2020: СМС и открытки

1 Поздравляю с Днём флота Украины и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, верных целей, больших идей, бравой удачи, несомненных успехов, огромных достижений, великих побед и непобедимой храбрости сердца.

2 В День флота Украины Поздравить есть причина Отважных моряков и бравых речников. Мы плавали и знаем, В походах всё бывает, И достаёт порою волна до облаков. Пусть корабли стальные Сквозь струи водяные Легко проложат путь свой до дальних берегов.

3 С днем флота Украины, Спасибо вам мужчины, Пусть море никогда, Вас не обидит зря. Пусть счастье с вами будет, Пусть милые ревнуют, Домой невесты ждут, И пироги пекут. Спасибо вам вдвойне, Плывите на налегке!

4 С днем флота Украины Спешу поздравить я, Пусть сгинут все невзгоды, Не тронет хворь тебя. Чтоб дул попутный ветер И счастье плыло в дом, За Родину в ответе И ночью ты и днем.

5 Украинский флот всесилен: Доблесть, мужество, успех. В этом, братья, наша сила, С уст врагов уйдет пусть смех! Поздравляю моряков всех, Желаю радостных лишь дней. Пусть будет больше позитива, Жизнь и много счастья в ней!

6 Морская дружба не стекло, И крепче нет её на свете, Мы соберёмся за столом, И будет «митинг», будут речи. Лихому времени назло Свой флотский праздник мы отметим, Нас Посейдон крестил веслом, Мы Украины вольной дети!

7 Мы поздравляем с торжеством, Вас, женщины, мужчины. Несёте службу хорошо, С днём флота Украины! Мы ценим ваше мастерство, Не страшны вам глубины. Желаем в жизни, чтоб везло, На службе — дисциплины. Чтоб уважение росло, Как горные вершины.

8 Поздравляю вас с Днем флота, Моряков я восхваляю, Силы, мужества, упорства В службе вам всегда желаю. По волнам идите к счастью, Всем удачи в паруса, Пусть горят всегда азартом Ваши добрые глаза.

9 Всех украинских моряков я поздравляю, Желаю, чтоб исполнились мечты. Чтоб жизнь была к ним благосклонна, Чтоб были счастливы они. Пускай финансы хлынут речкой, Везде найдут успехи вас. Чтоб вас ценили и любили, Печали что не донимали вас.