Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине немного снизился прирост COVID-19
В Украине немного снизился прирост COVID-19
Зеленский: Сегодня наши моряки получат более 70 квартир
Зеленский: Сегодня наши моряки получат более 70 квартир
Михайличенко: Напряжение витало даже в воздухе
Михайличенко: Напряжение витало даже в воздухе
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 июля

День войск противовоздушной обороны Украины: оригинальные СМС поздравления и открытки

День войск противовоздушной обороны Украины: оригинальные СМС поздравления и открытки
Обновлено 11:21 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Украинские противовоздушные войска охраняют воздушное пространство нашей страны, отвечают за контроль перелетов через государственную границу.
  • 1

    Мирного неба над головами,

    Желаю всем здоровья и добра,

    С Днем ПВО я поздравляю,

    Чтоб не коснулась никого беда!

     

    Чтоб солнце ярко так светило,

    Чтоб счастье приходило в дом,

    Чтоб наша воинская сила,

    Оберегала наш кордон!

  • 2

    Представители войск ПВО, с праздником вас! Ясного неба и приветливого солнца над головой желаем сегодня, удачи во всех делах, осуществления планов, здоровья, успехов и большого неземного счастья!

  • 3

    Я войска ПВО

    От души поздравляю,

    Отважным ребятам

    Удачи желаю.

     

    Чтоб были, здоровы,

    Успешны, сильны,

    Не будет пусть только,

    Ребята, войны.

     

    Пусть семьи оплотом

    Покоя вам будут,

    Пусть крепнет ваш дух

    И сил не убудет.

  • 4

    Храбрым войскам обороны

    Желаю побольше всего.

    Сегодня я по закону

    Поздравлю с днем ПВО!

  • 5

    День ПВО мы отмечаем,

    Я поздравляю от души,

    Вы защищаете просторы,

    В своем вы деле хороши.

     

    Желаю вам добра и счастья,

    И мирным небо будет пусть,

    С высот разбейте все печали

    И разгромите боль и грусть.

  • 6

    Что-то где-то пролетело,

    Сотрясая небо наше,

    Видно «это» захотело

    Испытать терпенье ваше.

     

    Ты готов, неугомонный?

    Мы не скроем ничего.

    Испытаем все по полной

    В этот праздник ПВО.

  • 7

    Все воздушные просторы

    На замке от вражеских помех.

    Ни к чему пустые разговоры,

    ПВО у нас, конечно, лучше всех.

     

    Поздравляю вас сердечно!

    Служба ваша так важна.

    Будет жизнь пусть безупречна,

    Пусть хранят вас эти небеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравления, День войск противовоздушной обороны Украины, День ПВО Украины, День ПВО.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ОП отреагировали на заявление Лероса о Ермаке
02 "Обнуление" Путина: "Евросолидарность" требует собрать СНБО
03 Уже не модно: модели женской обуви, которые давно устарели (Фото)
04 Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
05 Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине - День Военно-морских сил
В Украине - День Военно-морских сил
Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
Ляшко не уверен, что Украине удастся преодолеть COVID-19
Погода на выходных: одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Одну часть Украины накроют грозы, вторую - жара
Елена Зеленская смогла победить коронавирус
Елена Зеленская смогла победить коронавирус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь