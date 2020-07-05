День войск противовоздушной обороны Украины: оригинальные СМС поздравления и открытки

Мирного неба над головами,
Желаю всем здоровья и добра,
С Днем ПВО я поздравляю,
Чтоб не коснулась никого беда!
Чтоб солнце ярко так светило,
Чтоб счастье приходило в дом,
Чтоб наша воинская сила,
Оберегала наш кордон!
Представители войск ПВО, с праздником вас! Ясного неба и приветливого солнца над головой желаем сегодня, удачи во всех делах, осуществления планов, здоровья, успехов и большого неземного счастья!
Я войска ПВО
От души поздравляю,
Отважным ребятам
Удачи желаю.
Чтоб были, здоровы,
Успешны, сильны,
Не будет пусть только,
Ребята, войны.
Пусть семьи оплотом
Покоя вам будут,
Пусть крепнет ваш дух
И сил не убудет.
Храбрым войскам обороны
Желаю побольше всего.
Сегодня я по закону
Поздравлю с днем ПВО!
День ПВО мы отмечаем,
Я поздравляю от души,
Вы защищаете просторы,
В своем вы деле хороши.
Желаю вам добра и счастья,
И мирным небо будет пусть,
С высот разбейте все печали
И разгромите боль и грусть.
Что-то где-то пролетело,
Сотрясая небо наше,
Видно «это» захотело
Испытать терпенье ваше.
Ты готов, неугомонный?
Мы не скроем ничего.
Испытаем все по полной
В этот праздник ПВО.
Все воздушные просторы
На замке от вражеских помех.
Ни к чему пустые разговоры,
ПВО у нас, конечно, лучше всех.
Поздравляю вас сердечно!
Служба ваша так важна.
Будет жизнь пусть безупречна,
Пусть хранят вас эти небеса.