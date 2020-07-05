День войск противовоздушной обороны Украины: оригинальные СМС поздравления и открытки

1 Мирного неба над головами, Желаю всем здоровья и добра, С Днем ПВО я поздравляю, Чтоб не коснулась никого беда! Чтоб солнце ярко так светило, Чтоб счастье приходило в дом, Чтоб наша воинская сила, Оберегала наш кордон!

2 Представители войск ПВО, с праздником вас! Ясного неба и приветливого солнца над головой желаем сегодня, удачи во всех делах, осуществления планов, здоровья, успехов и большого неземного счастья!

3 Я войска ПВО От души поздравляю, Отважным ребятам Удачи желаю. Чтоб были, здоровы, Успешны, сильны, Не будет пусть только, Ребята, войны. Пусть семьи оплотом Покоя вам будут, Пусть крепнет ваш дух И сил не убудет.

4 Храбрым войскам обороны Желаю побольше всего. Сегодня я по закону Поздравлю с днем ПВО!

5 День ПВО мы отмечаем, Я поздравляю от души, Вы защищаете просторы, В своем вы деле хороши. Желаю вам добра и счастья, И мирным небо будет пусть, С высот разбейте все печали И разгромите боль и грусть.

6 Что-то где-то пролетело, Сотрясая небо наше, Видно «это» захотело Испытать терпенье ваше. Ты готов, неугомонный? Мы не скроем ничего. Испытаем все по полной В этот праздник ПВО.