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Поздравления с Днем рождения 5 июля в прозе, красивые открытки

Поздравления с Днем рождения 5 июля в прозе, красивые открытки
Обновлено 07:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
День рождения - один из самых главных праздников в жизни человека. Так, не забудьте поздравить сегодняшнего именинника с этим замечательные днем. Предлагаем выбрать пожелания своими словам.
  • 1

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы с этого дня началась бесконечная белая полоса в жизни! Вдохновения и желания, силы и мудрости, здоровья и гармонии, энергии и улыбок, радости и веселья, достатка и успеха, любви и верности. Жить каждый день так ярко и насыщено, чтобы затмевать звезды своим сиянием от счастья!

  • 2

    Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы задуманные мечты осуществились, а амбиции с каждым прожитым днем только приумножались. Чтобы солнце светило всегда в твоей душе, а с лица не сходила очаровательная улыбка. Чтобы только слезы радости катились по твоим щекам, а адреналин бурлил в крови только от счастливых событий.

  • 3

    С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

  • 4

    Пусть в Вашей жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желанья. Пусть Ваш дом будет уютным теплым гнездышком, в котором поселятся вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу!

  • 5

    Поздравляю от души с днем рождения. Желаю в этот светлый и счастливый день много здоровья и безразмерного счастья, крупной удачи и веселых друзей, добрых историй и ярких эмоций, блестящих успехов и верной любви.

  • 6

    С днем рождения! В этот день появился самый замечательный человек, которому от всей души хочется пожелать крепкого здоровья и терпенья, радости и светлых дней. Больших успехов в работе тебе и в сердечных делах. Несомненно, благополучия и везенья. Чтобы все мечты непременно осуществились, а каждый день дарил добро и радость. Крепкой семьи, любви и понимания. Чтобы удача была каждый день с тобой.

  • 7

    Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

  • 8

    Искренне и от всей души хочу поздравить Вас с замечательной датой - с Вашим днем рождения! Желаю Вам никогда не унывать, оставаться таким же чудесным человеком, отзывчивым и добрым, всегда дарящим позитив другим, отважным и честным! Здоровья Вам, любви, счастливой, умиротворенной и долгой жизни!

  • 9

    С днем рождения! Желаю, чтобы мечты исполнялись моментально, словно по взмаху волшебной палочки, а праздничное настроение сопровождало круглый год. Успехов во всех начинаниях, новых открытий и возможностей! Пусть всё в жизни сложится так красиво, как в сказке!

  • 10

    Хочется пожелать радугу переливающихся событий в жизни, лучезарных людей рядом, успеха на личном фронте и только самых искренний желаний! Пускай удача всегда будет рядом и не даст невзгодам ни единого шанса, пускай любая поставленная цель будет достигнута, и пускай каждое мгновение приносит только позитивные и счастливые чувства! С днем рождения!

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Все по теме:

День рождения, Поздравление, Открытки, С Днем рождения.

Автор:

Телеграф
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