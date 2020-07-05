Поздравления с Днем рождения 5 июля в прозе, красивые открытки

1 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы с этого дня началась бесконечная белая полоса в жизни! Вдохновения и желания, силы и мудрости, здоровья и гармонии, энергии и улыбок, радости и веселья, достатка и успеха, любви и верности. Жить каждый день так ярко и насыщено, чтобы затмевать звезды своим сиянием от счастья!

2 Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы задуманные мечты осуществились, а амбиции с каждым прожитым днем только приумножались. Чтобы солнце светило всегда в твоей душе, а с лица не сходила очаровательная улыбка. Чтобы только слезы радости катились по твоим щекам, а адреналин бурлил в крови только от счастливых событий.

3 С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

4 Пусть в Вашей жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые заветные мечты и желанья. Пусть Ваш дом будет уютным теплым гнездышком, в котором поселятся вера, надежда и любовь, а все невзгоды, печали и проблемы навсегда забудут к нему дорогу!

5 Поздравляю от души с днем рождения. Желаю в этот светлый и счастливый день много здоровья и безразмерного счастья, крупной удачи и веселых друзей, добрых историй и ярких эмоций, блестящих успехов и верной любви.

6 С днем рождения! В этот день появился самый замечательный человек, которому от всей души хочется пожелать крепкого здоровья и терпенья, радости и светлых дней. Больших успехов в работе тебе и в сердечных делах. Несомненно, благополучия и везенья. Чтобы все мечты непременно осуществились, а каждый день дарил добро и радость. Крепкой семьи, любви и понимания. Чтобы удача была каждый день с тобой.

7 Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, неземного счастья, крепкой и страстной любви. Верных друзей тебе и незабываемых ощущений не только в этот день, а с каждым новым днем еще больше. Пусть во всех начинаниях тебе всегда сопутствует успех, а семейный очаг пусть всегда горит неугасаемым пламенем.

8 Искренне и от всей души хочу поздравить Вас с замечательной датой - с Вашим днем рождения! Желаю Вам никогда не унывать, оставаться таким же чудесным человеком, отзывчивым и добрым, всегда дарящим позитив другим, отважным и честным! Здоровья Вам, любви, счастливой, умиротворенной и долгой жизни!

9 С днем рождения! Желаю, чтобы мечты исполнялись моментально, словно по взмаху волшебной палочки, а праздничное настроение сопровождало круглый год. Успехов во всех начинаниях, новых открытий и возможностей! Пусть всё в жизни сложится так красиво, как в сказке!