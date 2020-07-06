Ивана Купала 2020: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках

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2 День Иванов — праздник древний, Память предков в нём живет, Пусть и город и деревня В наш вольется хоровод. Самая макушка лета — Буйство зелени, цветов. Будем вместе до рассвета Хороводить у костров. Будем петь и танцевать, И вдоль берега реки До рассвета проплывать Будут девичьи венки.

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4 Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

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6 Древний праздник, но очень красивый, День Ивана Купалы сейчас, Лето жаркое в самом разгаре, Зной июля в полуденный час. Окунаться пора и купаться, И венки на воду опускать, Отдыхать, веселиться, смеяться И о чувствах своих прокричать!

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8 В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.

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10 Магия леса и чары реки Будут сегодня всем очень близки — К нам праздник Ивана Купалы идет, Песни и пляски так любит народ. Девушки, косы скорей распускайте, Плетите венки и в речку пускайте, Пусть счастье в ваш дом они призовут, Веру, надежду, любовь приведут. Парни, вы тоже в углу не сидите, Волшебный цветок в час ночной отыщите, Пусть он принесет вам богатство, успех, Здоровье, удачу и радостный смех. А после скорее на пары делитесь, К костру подходите, за руки беритесь, И пусть в эту ночь священный огонь Ладонь вашу вложит Судьбе в ладонь!

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12 С праздником Ивана Купала. Желаю зажечь в своём сердце огонёк доброй надежды, желаю оставить все печали позади, желаю обрести в этот таинственный вечер невероятную силу любви и веры в то, что тебя ждёт большая удача.

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14 Купальской ночи волшебство, Трава в медовых росах, Венки уносит вдаль судьба, Цветы в девичьих косах. Кружится жизни хоровод, Взлетают пары над костром Очистит пусть Купала их От бед и зла своим огнем. В лесной глуши, вдали от глаз Папоротник цветет, Иван Купала пусть к цветку Во сне вас приведет.

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16 В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

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18 Иван Купала наступает, Вечерней тайны торжество. В лесу полночном расцветает Заветный папоротник вновь. Костры горят, кидая блики. Танцует резво молодежь. Сегодня тени многолики, И праздник этот всем хорош. С Иван Купалой поздравляю Тебя сегодня я с душей. Желаю окунуться в тайну, И прыгнуть резво чрез костер. Пусть этот праздник необычный, Наполнит сказкою твой мир. Подарит счастье в жизни личной,

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