Ивана Купала 2020: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках

День Иванов — праздник древний,
Память предков в нём живет,
Пусть и город и деревня
В наш вольется хоровод.
Самая макушка лета —
Буйство зелени, цветов.
Будем вместе до рассвета
Хороводить у костров.
Будем петь и танцевать,
И вдоль берега реки
До рассвета проплывать
Будут девичьи венки.
Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.
Древний праздник, но очень красивый,
День Ивана Купалы сейчас,
Лето жаркое в самом разгаре,
Зной июля в полуденный час.
Окунаться пора и купаться,
И венки на воду опускать,
Отдыхать, веселиться, смеяться
И о чувствах своих прокричать!
В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.
Магия леса и чары реки
Будут сегодня всем очень близки —
К нам праздник Ивана Купалы идет,
Песни и пляски так любит народ.
Девушки, косы скорей распускайте,
Плетите венки и в речку пускайте,
Пусть счастье в ваш дом они призовут,
Веру, надежду, любовь приведут.
Парни, вы тоже в углу не сидите,
Волшебный цветок в час ночной отыщите,
Пусть он принесет вам богатство, успех,
Здоровье, удачу и радостный смех.
А после скорее на пары делитесь,
К костру подходите, за руки беритесь,
И пусть в эту ночь священный огонь
Ладонь вашу вложит Судьбе в ладонь!
С праздником Ивана Купала. Желаю зажечь в своём сердце огонёк доброй надежды, желаю оставить все печали позади, желаю обрести в этот таинственный вечер невероятную силу любви и веры в то, что тебя ждёт большая удача.
Купальской ночи волшебство,
Трава в медовых росах,
Венки уносит вдаль судьба,
Цветы в девичьих косах.
Кружится жизни хоровод,
Взлетают пары над костром
Очистит пусть Купала их
От бед и зла своим огнем.
В лесной глуши, вдали от глаз
Папоротник цветет,
Иван Купала пусть к цветку
Во сне вас приведет.
В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
С Иван Купалой поздравляю
Тебя сегодня я с душей.
Желаю окунуться в тайну,
И прыгнуть резво чрез костер.
Пусть этот праздник необычный,
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
С летним праздником Ивана Купала я всех поздравляю и хочу пожелать, чтобы каждый из вас нашел свой счастливый папоротник, а ваш костер любви и счастья никогда не затухал!