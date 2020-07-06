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Ивана Купала 2020: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках

Ивана Купала 2020: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Лучшие поздравления на Ивана Купала специально для наших читателей! Поздравьте ими своих близких людей.
  • 1

  • 2

    День Иванов — праздник древний,

    Память предков в нём живет,

    Пусть и город и деревня

    В наш вольется хоровод.

     

    Самая макушка лета —

    Буйство зелени, цветов.

    Будем вместе до рассвета

    Хороводить у костров.

     

    Будем петь и танцевать,

    И вдоль берега реки

    До рассвета проплывать

    Будут девичьи венки.

  • 3

     

  • 4

    Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

  • 5

  • 6

    Древний праздник, но очень красивый,

    День Ивана Купалы сейчас,

    Лето жаркое в самом разгаре,

    Зной июля в полуденный час.

     

    Окунаться пора и купаться,

    И венки на воду опускать,

    Отдыхать, веселиться, смеяться

    И о чувствах своих прокричать!

  • 7

  • 8

    В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.

  • 9

  • 10

    Магия леса и чары реки

    Будут сегодня всем очень близки —

    К нам праздник Ивана Купалы идет,

    Песни и пляски так любит народ.

     

    Девушки, косы скорей распускайте,

    Плетите венки и в речку пускайте,

    Пусть счастье в ваш дом они призовут,

    Веру, надежду, любовь приведут.

     

    Парни, вы тоже в углу не сидите,

    Волшебный цветок в час ночной отыщите,

    Пусть он принесет вам богатство, успех,

    Здоровье, удачу и радостный смех.

     

    А после скорее на пары делитесь,

    К костру подходите, за руки беритесь,

    И пусть в эту ночь священный огонь

    Ладонь вашу вложит Судьбе в ладонь!

  • 11

  • 12

    С праздником Ивана Купала. Желаю зажечь в своём сердце огонёк доброй надежды, желаю оставить все печали позади, желаю обрести в этот таинственный вечер невероятную силу любви и веры в то, что тебя ждёт большая удача.

  • 13

  • 14

    Купальской ночи волшебство,

    Трава в медовых росах,

    Венки уносит вдаль судьба,

    Цветы в девичьих косах.

     

    Кружится жизни хоровод,

    Взлетают пары над костром

    Очистит пусть Купала их

    От бед и зла своим огнем.

     

    В лесной глуши, вдали от глаз

    Папоротник цветет,

    Иван Купала пусть к цветку

    Во сне вас приведет.

  • 15

  • 16

    В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

  • 17

  • 18

    Иван Купала наступает,

    Вечерней тайны торжество.

    В лесу полночном расцветает

    Заветный папоротник вновь.

     

    Костры горят, кидая блики.

    Танцует резво молодежь.

    Сегодня тени многолики,

    И праздник этот всем хорош.

     

    С Иван Купалой поздравляю

    Тебя сегодня я с душей.

    Желаю окунуться в тайну,

    И прыгнуть резво чрез костер.

     

    Пусть этот праздник необычный,

    Наполнит сказкою твой мир.

    Подарит счастье в жизни личной,

  • 19

  • 20

    С летним праздником Ивана Купала я всех поздравляю и хочу пожелать, чтобы каждый из вас нашел свой счастливый папоротник, а ваш костер любви и счастья никогда не затухал!

     

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Все по теме:

Праздник, Ивана Купала, Поздравления, 6 июля.

Автор:

Телеграф
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