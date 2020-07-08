День семьи: самые красивые поздравления в стихах и картинках

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2 В жизни нет чего дороже, Чем любимая семья, С этим счастьем — светлым, божьим, Поздравляю вас, друзья! Пусть семья всегда вам будет И опорой, и душой, Только здесь вас точно любят, Только здесь вас ждут домой! Пусть надежда греет сердце, Пусть всегда, придя домой, Вам помогут отогреться Ваша вера и любовь!

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4 Семья — это главный критерий, поверьте! Цените семью! Берегите и верьте! Семья — это дом, это дети, родные, Родители славные и дорогие! Любовь, пониманье, вниманье и ласка... Семья — это чудо и райская сказка, Надежность, опора, стремление, успех И детский прекрасный и радостный смех! Всегда пусть царит в Вашей жизни веселье, Забота, любовь, к совершенству стремление. Семья эталоном пусть будет всегда, От счастья сияют пусть Ваши глаза!

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6 Слова «семья, любовь и верность» Огромный смысл в себе несут. Там, где семья, — всегда есть нежность, Там, где любовь, — всегда нас ждут, А там, где верность, — доверяют Без лишних и ненужных фраз. Пусть эти чувства процветают И счастьем окружают нас!

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8 Семья — это важно, Семья — это круто, В семье однозначно Ты нужен кому-то. Всегда береги и цени, Что имеешь. Ведь если сломаешь — Потом уж не склеишь. Желаю тебе я Любви и уюта, И счастья семейного Не на минуту, А чтоб на всю жизнь Его точно хватило, Чтоб солнце тебе Даже ночью светило!

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10 С Днем семьи, с Днем верности! С праздником, родные! С Днем любви и нежности, Наши дорогие! Пусть не будет поводов И причин для ссор, Пусть благополучие Не покинет дом. Счастья и здоровья Всей вашей семье, Солнечной погоды В доме и в душе!

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12 Пусть семья вам дарит радость И домашнее тепло, Пусть царят в ней пониманье, Уважение, добро. И любовь и верность будут В жизни вашей навсегда И пусть это не изменят Ни разлуки, ни года. Ценностей на свете много, Но семья главней всего. И важней ее не будет Ничего и никого.

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14 Семья — это счастье, мы ею богаты, Давайте семьей будем мы дорожить! Желаю всем семьям я в светлую дату Дружно, счастливо и радостно жить! Пусть в каждой семье будет мир и достаток, Чтоб в доме царили тепло и уют, Пусть в семьях всегда будет только порядок И море чудесных и светлых минут!

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