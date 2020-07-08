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День семьи: самые красивые поздравления в стихах и картинках

День семьи: самые красивые поздравления в стихах и картинках
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Чтобы вы не забыли поздравить близких людей с этим праздником, предлагаем Вашему вниманию подборку поздравлений с Днем семьи в нежных открытках и стихах.
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  • 2

    В жизни нет чего дороже,

    Чем любимая семья,

    С этим счастьем — светлым, божьим,

    Поздравляю вас, друзья!

    Пусть семья всегда вам будет

    И опорой, и душой,

    Только здесь вас точно любят,

    Только здесь вас ждут домой!

    Пусть надежда греет сердце,

    Пусть всегда, придя домой,

    Вам помогут отогреться

    Ваша вера и любовь!

  • 3

     

  • 4

    Семья — это главный критерий, поверьте!

    Цените семью! Берегите и верьте!

    Семья — это дом, это дети, родные,

    Родители славные и дорогие!

    Любовь, пониманье, вниманье и ласка...

    Семья — это чудо и райская сказка,

    Надежность, опора, стремление, успех

    И детский прекрасный и радостный смех!

    Всегда пусть царит в Вашей жизни веселье,

    Забота, любовь, к совершенству стремление.

    Семья эталоном пусть будет всегда,

    От счастья сияют пусть Ваши глаза!

  • 5

  • 6

    Слова «семья, любовь и верность»

    Огромный смысл в себе несут.

    Там, где семья, — всегда есть нежность,

    Там, где любовь, — всегда нас ждут,

    А там, где верность, — доверяют

    Без лишних и ненужных фраз.

    Пусть эти чувства процветают

    И счастьем окружают нас!

  • 7

  • 8

    Семья — это важно,

    Семья — это круто,

    В семье однозначно

    Ты нужен кому-то.

    Всегда береги и цени,

    Что имеешь.

    Ведь если сломаешь —

    Потом уж не склеишь.

    Желаю тебе я

    Любви и уюта,

    И счастья семейного

    Не на минуту,

    А чтоб на всю жизнь

    Его точно хватило,

    Чтоб солнце тебе

    Даже ночью светило!

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  • 10

    С Днем семьи, с Днем верности!

    С праздником, родные!

    С Днем любви и нежности,

    Наши дорогие!

    Пусть не будет поводов

    И причин для ссор,

    Пусть благополучие

    Не покинет дом.

    Счастья и здоровья

    Всей вашей семье,

    Солнечной погоды

    В доме и в душе!

  • 11

  • 12

    Пусть семья вам дарит радость

    И домашнее тепло,

    Пусть царят в ней пониманье,

    Уважение, добро.

    И любовь и верность будут

    В жизни вашей навсегда

    И пусть это не изменят

    Ни разлуки, ни года.

    Ценностей на свете много,

    Но семья главней всего.

    И важней ее не будет

    Ничего и никого.

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  • 14

    Семья — это счастье, мы ею богаты,

    Давайте семьей будем мы дорожить!

    Желаю всем семьям я в светлую дату

    Дружно, счастливо и радостно жить!

    Пусть в каждой семье будет мир и достаток,

    Чтоб в доме царили тепло и уют,

    Пусть в семьях всегда будет только порядок

    И море чудесных и светлых минут!

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    Кто самые близкие люди на свете,

    О ком говорим мы все время любя?

    И знают все взрослые, знают все дети,

    Что это вся наша родная семья!

    Давайте беречь самых близких, любимых,

    Тех, кто всех нас ждет ежедневно домой.

    Их, самых родных и всем сердцем хранимых.

    Всех тех, кого мы называем «семьей»!

    Давайте обнимем родных своих дружно,

    Ведь как это важно — им нежность дарить!

    Тепло отдавать нам семье своей нужно

    И искренне всем своим сердцем любить!

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Все по теме:

Праздник, День семьи, Поздравления.

Автор:

Телеграф
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