День семьи: самые красивые поздравления в стихах и картинках

В жизни нет чего дороже,
Чем любимая семья,
С этим счастьем — светлым, божьим,
Поздравляю вас, друзья!
Пусть семья всегда вам будет
И опорой, и душой,
Только здесь вас точно любят,
Только здесь вас ждут домой!
Пусть надежда греет сердце,
Пусть всегда, придя домой,
Вам помогут отогреться
Ваша вера и любовь!
Семья — это главный критерий, поверьте!
Цените семью! Берегите и верьте!
Семья — это дом, это дети, родные,
Родители славные и дорогие!
Любовь, пониманье, вниманье и ласка...
Семья — это чудо и райская сказка,
Надежность, опора, стремление, успех
И детский прекрасный и радостный смех!
Всегда пусть царит в Вашей жизни веселье,
Забота, любовь, к совершенству стремление.
Семья эталоном пусть будет всегда,
От счастья сияют пусть Ваши глаза!
Слова «семья, любовь и верность»
Огромный смысл в себе несут.
Там, где семья, — всегда есть нежность,
Там, где любовь, — всегда нас ждут,
А там, где верность, — доверяют
Без лишних и ненужных фраз.
Пусть эти чувства процветают
И счастьем окружают нас!
Семья — это важно,
Семья — это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги и цени,
Что имеешь.
Ведь если сломаешь —
Потом уж не склеишь.
Желаю тебе я
Любви и уюта,
И счастья семейного
Не на минуту,
А чтоб на всю жизнь
Его точно хватило,
Чтоб солнце тебе
Даже ночью светило!
С Днем семьи, с Днем верности!
С праздником, родные!
С Днем любви и нежности,
Наши дорогие!
Пусть не будет поводов
И причин для ссор,
Пусть благополучие
Не покинет дом.
Счастья и здоровья
Всей вашей семье,
Солнечной погоды
В доме и в душе!
Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.
Семья — это счастье, мы ею богаты,
Давайте семьей будем мы дорожить!
Желаю всем семьям я в светлую дату
Дружно, счастливо и радостно жить!
Пусть в каждой семье будет мир и достаток,
Чтоб в доме царили тепло и уют,
Пусть в семьях всегда будет только порядок
И море чудесных и светлых минут!
Кто самые близкие люди на свете,
О ком говорим мы все время любя?
И знают все взрослые, знают все дети,
Что это вся наша родная семья!
Давайте беречь самых близких, любимых,
Тех, кто всех нас ждет ежедневно домой.
Их, самых родных и всем сердцем хранимых.
Всех тех, кого мы называем «семьей»!
Давайте обнимем родных своих дружно,
Ведь как это важно — им нежность дарить!
Тепло отдавать нам семье своей нужно
И искренне всем своим сердцем любить!