День рыбака 2020: красивые поздравления с праздником

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2 С Днем рыбака тебя, рыбак! Пускай же будет только так: Сама чтоб рыбка подплывала, Сама на червячка клевала, Чтоб чистилась легко, не билась, В ухе наваристо варилась. Чтоб твой улов и твой успех Были бы больше, чем у всех.

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4 Поздравляю с Днём рыбака и от всей души желаю ловить на свой крючок не только крупную и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть каждый день дарит отличное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного и опытного рыбака.

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6 С особенным праздником, днем рыбака, Тебя от души поздравляю, Большого улова, друзей на века И частого клева желаю. Спокойного неба и теплых ночей, Безветренной, ясной погоды, Везенья, достатка, уюта в семье И счастья на долгие годы.

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8 С Днём рыбака! Пускай он дарит Большое множество открытий, Приманит рыбка золотая Побольше радостных событий. Пускай огромные успехи Искрятся яркой чешуёй И счастье шумное со смехом Скорей приводят за собой!

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10 Поздравляю с Днём рыбака и хочу пожелать и с берега, и с лодки ловить крупную рыбку, и в делах, и в своих интересах иметь непременный успех, и в солнечную, и в пасмурную погоду оставаться счастливым человеком.

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12 Спиннинг чтобы не ломался, Хорошо рыба клевала. И природой любовался, От души тебе желаю. Чтоб рыбалка приносила, Сил прилив и наслаждение. А жена уху варила, Просто сказка, изумление!

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