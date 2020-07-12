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День рыбака 2020: красивые поздравления с праздником

День рыбака 2020: красивые поздравления с праздником
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Рыбалка стала очень распространенным занятием, особенно среди мужчин. Для многих это хобби, а для кого-то рыбалка стала делом всей жизни. Тем не менее во второе воскресенье июля все, кто связан с братством людей, любящих держать в руках удочку, отмечают этот праздник. Не забудьте их поздравить.
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    С Днем рыбака тебя, рыбак!

    Пускай же будет только так:

    Сама чтоб рыбка подплывала,

    Сама на червячка клевала,

    Чтоб чистилась легко, не билась,

    В ухе наваристо варилась.

    Чтоб твой улов и твой успех

    Были бы больше, чем у всех.

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    Поздравляю с Днём рыбака и от всей души желаю ловить на свой крючок не только крупную и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, пусть каждый день дарит отличное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного и опытного рыбака.

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    С особенным праздником, днем рыбака,

    Тебя от души поздравляю,

    Большого улова, друзей на века

    И частого клева желаю.

    Спокойного неба и теплых ночей,

    Безветренной, ясной погоды,

    Везенья, достатка, уюта в семье

    И счастья на долгие годы.

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    С Днём рыбака! Пускай он дарит

    Большое множество открытий,

    Приманит рыбка золотая

    Побольше радостных событий.

    Пускай огромные успехи

    Искрятся яркой чешуёй

    И счастье шумное со смехом

    Скорей приводят за собой!

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    Поздравляю с Днём рыбака и хочу пожелать и с берега, и с лодки ловить крупную рыбку, и в делах, и в своих интересах иметь непременный успех, и в солнечную, и в пасмурную погоду оставаться счастливым человеком.

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    Спиннинг чтобы не ломался,

    Хорошо рыба клевала.

    И природой любовался,

    От души тебе желаю.

    Чтоб рыбалка приносила,

    Сил прилив и наслаждение.

    А жена уху варила,

    Просто сказка, изумление!

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    Поздравляю с Днём рыбака. Желаю «своих» всегда видеть издалека, желаю знать наверняка, где можно поймать крупную и вкусную рыбку. Пусть каждая твоя охота завершается богатым уловом, пусть каждый день твоей жизни будет приятным и радостным, как долгожданная рыбалка.

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Все по теме:

Праздник, Рыбалка, Поздравления, День Рыбака, Поздравления с днем рыбака.

Автор:

Телеграф
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