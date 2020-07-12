День рыбака 12 июля: открытки, картинки, поздравления в стихах

Всех, кто рыбалку уважает
С днем рыбака мы поздравляем.
И на воде, и просто в жизни
Улова крупного желаем.
Чтоб клев был просто не реальным,
Всегда рыбалка хороша...
Чтоб сом попался премиальный
И пела радостно душа.
Порыбачим? Порыбачим!
Приплывёт пускай удача
В виде рыбки колдовской,
Не простой, а золотой.
Попроси всё, что желаешь,
О чём думаешь, мечтаешь.
Попроси всего, что хочешь,
А она исполнит точно,
Выполнит наверняка
Все желанья рыбака.
Ведь сегодня праздник твой,
Рыболов наш дорогой.
Мы нальём тебе сто грамм,
Выпьем их за нас, за дам,
За достаток, за улов,
И за то, чтоб был здоров.
«Вот такую я поймал!» —
Чтобы снова ты сказал.
Чтобы не хватало сил,
Когда свой улов тащил.
Речка, воздух, тишина.
Отдыхай душой сполна.
Рыболов, эй, рыболов,
Приноси нам свой улов.
Вечер, речка и уха...
Остальное — чепуха.
В этот день особый клев,
И шикарнейший улов,
Рыбаки довольны, рады,
Рыба крупная — награда!
Рыбакам всем пожелаем
Пусть попадется рыбка золотая,
Исполнит все она мечты,
Счастливым самым будешь ты!
Нужна для организма рыба,
Всем она полезна нам,
За что и говорим спасибо
Мы всем сегодня рыбакам.
Рыбачьте снова вы и снова,
Пусть хорошим будет клев.
Всем — отличного улова
И-чтоб каждый был здоров.
Твое призвание — рыбачить!
Твоя работа — отдых твой.
Сегодня праздник! Это значит,
С уловом ты придешь домой!
В день рыбака везет сильнее,
И рыба ловится сама,
Тебе желаю поскорее
Достать и щучку, и сома!
С Днём рыбака! Пускай он дарит
Большое множество открытий,
Приманит рыбка золотая
Побольше радостных событий.
Пускай огромные успехи
Искрятся яркой чешуёй
И счастье шумное со смехом
Скорей приводят за собой!
Пусть рыба будет на крючке
Сегодня, завтра и всегда.
И в этот, столь прекрасный день
Мы поздравляем рыбака.
Больших уловов, вод спокойных,
Пусть будут крупные сомы.
Не знать беды в просторах водных
Тебе желаем дружно мы.
Удочка, улов и снасти —
Вот рыбацкое ты счастье!
На рассвете ты не спишь,
А на речке уж сидишь.
Птичек пение, покой
А пейзаж вокруг какой!
Ведь не зря рыбалку кто-то
Тихою прозвал охотой.