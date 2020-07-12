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День рыбака 12 июля: открытки, картинки, поздравления в стихах

День рыбака 12 июля: открытки, картинки, поздравления в стихах
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
День рыбака, или профессиональный праздник работников рыбного хозяйства, в Украине отмечается каждый год во второе воскресенье июля согласно Указу Президента № 464/95 от 22 июня 1995 года.

Всех, кто рыбалку уважает

С днем рыбака мы поздравляем.

И на воде, и просто в жизни

Улова крупного желаем.

 

Чтоб клев был просто не реальным,

Всегда рыбалка хороша...

Чтоб сом попался премиальный

И пела радостно душа.

Порыбачим? Порыбачим!

Приплывёт пускай удача

В виде рыбки колдовской,

Не простой, а золотой.

Попроси всё, что желаешь,

О чём думаешь, мечтаешь.

Попроси всего, что хочешь,

А она исполнит точно,

Выполнит наверняка

Все желанья рыбака.

Ведь сегодня праздник твой,

Рыболов наш дорогой.

Мы нальём тебе сто грамм,

Выпьем их за нас, за дам,

За достаток, за улов,

И за то, чтоб был здоров.

«Вот такую я поймал!» —

Чтобы снова ты сказал.

Чтобы не хватало сил,

Когда свой улов тащил.

Речка, воздух, тишина.

Отдыхай душой сполна.

Рыболов, эй, рыболов,

Приноси нам свой улов.

Вечер, речка и уха...

Остальное — чепуха.

В этот день особый клев,

И шикарнейший улов,

Рыбаки довольны, рады,

Рыба крупная — награда!

 

Рыбакам всем пожелаем

Пусть попадется рыбка золотая,

Исполнит все она мечты,

Счастливым самым будешь ты!

Нужна для организма рыба,

Всем она полезна нам,

За что и говорим спасибо

Мы всем сегодня рыбакам.

 

Рыбачьте снова вы и снова,

Пусть хорошим будет клев.

Всем — отличного улова

И-чтоб каждый был здоров.

Твое призвание — рыбачить!

Твоя работа — отдых твой.

Сегодня праздник! Это значит,

С уловом ты придешь домой!

 

В день рыбака везет сильнее,

И рыба ловится сама,

Тебе желаю поскорее

Достать и щучку, и сома!

С Днём рыбака! Пускай он дарит

Большое множество открытий,

Приманит рыбка золотая

Побольше радостных событий.

 

Пускай огромные успехи

Искрятся яркой чешуёй

И счастье шумное со смехом

Скорей приводят за собой!

Пусть рыба будет на крючке

Сегодня, завтра и всегда.

И в этот, столь прекрасный день

Мы поздравляем рыбака.

 

Больших уловов, вод спокойных,

Пусть будут крупные сомы.

Не знать беды в просторах водных

Тебе желаем дружно мы.

Удочка, улов и снасти —

Вот рыбацкое ты счастье!

На рассвете ты не спишь,

А на речке уж сидишь.

 

Птичек пение, покой

А пейзаж вокруг какой!

Ведь не зря рыбалку кто-то

Тихою прозвал охотой.

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Все по теме:

Праздник, Рыбалка, Поздравления, День Рыбака, Поздравления с днем рыбака.

Автор:

Телеграф
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