День бухгалтера в Украине: красивые поздравления в стихах, открытки

16 июля в Украине отмечается профессиональный праздник - День бухгалтера. Именно на бухгалтера возложена ответственность за принятие экономических решений, позволяющих достигать максимальной эффективности от расходования ресурсов предприятия. Как признание важности этой профессии, с 2004 года по Указу Президента Украины 16 июля считается официальным Днем бухгалтера Украины. Выбор даты был не случаен, именно 16 июля был принят закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".