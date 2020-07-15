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День бухгалтера в Украине: красивые поздравления в стихах, открытки

День бухгалтера в Украине: красивые поздравления в стихах, открытки
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
16 июля в Украине отмечается профессиональный праздник - День бухгалтера. Именно на бухгалтера возложена ответственность за принятие экономических решений, позволяющих достигать максимальной эффективности от расходования ресурсов предприятия. Как признание важности этой профессии, с 2004 года по Указу Президента Украины 16 июля считается официальным Днем бухгалтера Украины. Выбор даты был не случаен, именно 16 июля был принят закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

С Днем бухгалтера

В день бухгалтера желаю,

Чтоб баланс с отчетом "шли",

Дебет с кредитом сходился,

Деньги чтоб рекой текли.

 

Чтоб начальство вас ценило,

Уважал чтоб коллектив,

Дело ваше чтоб дарило

Море классных перспектив.

 

В личной жизни - чувств высоких,

Счастья, радости, добра.

Крупных денежных влияний

И душевного тепла.

Открытка

Много лет, из года в год,

Вы готовите отчет.

Вы умеете трудиться -

В буквах, цифрах долго рыться.

 

Очень сложная наука.

Говорят, сплошная скука.

 

И пускай не романтична,

Слишком, может быть, практична,

Без нее ведь невозможно.

Цифры - это очень сложно.

 

Пусть начальство уважает

И зарплату поднимает,

А в работе вам - терпения,

В коллективе - вдохновения.

 

Цифры будут все в подсчете

Без ошибок пусть в отчете.

Чтоб робота вас любила,

Гонорары приносила.

Поздравление

День бухгалтера отныне

Отмечайте на ура,

Чтобы в светлой Украине

Лучше всех работа шла.

 

Я желаю, чтоб расчеты

Были верными всегда.

Чтоб любимое занятие

Вдохновляло на года.

День бухгалтера

Кто бухгалтер в Украине,

Не покоя тем отныне,

Потому что все законы

Для учета - перепоны!

 

Мы вас, бедных, поздравляем,

И терпения желаем,

И здоровья, и удачи,

Быть хотя б чуть-чуть богаче!

 

Пусть вас очень уважают,

В отпуск летом отпускают!

Разливайте коньячок,

Получайте - поздравок!

Поздравительные стихи

Когда в Украине отмечают День бухгалтера: традиции праздника

Бюджет Украины в надёжных руках,

Ты с лёгкостью всё рассчитаешь,

Успех пусть пребудет в рабочих делах,

И премия светит большая!

 

Пусть цифры послушно построятся в ряд,

Не будет средь них недочёта,

Зарплату устанет считать банкомат,

И выгодной будет работа!

День бухгалтера в Украине

С Днем бухгалтера поздравить

От души хочу я вас,

Дебет с кредитом пусть дружат

И баланс "идет" на раз.

 

Прибыль будет пусть по кассе

И в кармане, непременно,

Пусть налоговый инспектор

Вас боится неизменно.

 

В личной жизни вам желаю

Счастья, радости, удачи,

Чтоб решались на ура

Все проблемы и задачи.

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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Праздники в июле, День бухгалтера 2020.

Автор:

Телеграф
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