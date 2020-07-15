День бухгалтера в Украине: красивые поздравления в стихах, открытки

В день бухгалтера желаю,
Чтоб баланс с отчетом "шли",
Дебет с кредитом сходился,
Деньги чтоб рекой текли.
Чтоб начальство вас ценило,
Уважал чтоб коллектив,
Дело ваше чтоб дарило
Море классных перспектив.
В личной жизни - чувств высоких,
Счастья, радости, добра.
Крупных денежных влияний
И душевного тепла.
Много лет, из года в год,
Вы готовите отчет.
Вы умеете трудиться -
В буквах, цифрах долго рыться.
Очень сложная наука.
Говорят, сплошная скука.
И пускай не романтична,
Слишком, может быть, практична,
Без нее ведь невозможно.
Цифры - это очень сложно.
Пусть начальство уважает
И зарплату поднимает,
А в работе вам - терпения,
В коллективе - вдохновения.
Цифры будут все в подсчете
Без ошибок пусть в отчете.
Чтоб робота вас любила,
Гонорары приносила.
День бухгалтера отныне
Отмечайте на ура,
Чтобы в светлой Украине
Лучше всех работа шла.
Я желаю, чтоб расчеты
Были верными всегда.
Чтоб любимое занятие
Вдохновляло на года.
Кто бухгалтер в Украине,
Не покоя тем отныне,
Потому что все законы
Для учета - перепоны!
Мы вас, бедных, поздравляем,
И терпения желаем,
И здоровья, и удачи,
Быть хотя б чуть-чуть богаче!
Пусть вас очень уважают,
В отпуск летом отпускают!
Разливайте коньячок,
Получайте - поздравок!
Бюджет Украины в надёжных руках,
Ты с лёгкостью всё рассчитаешь,
Успех пусть пребудет в рабочих делах,
И премия светит большая!
Пусть цифры послушно построятся в ряд,
Не будет средь них недочёта,
Зарплату устанет считать банкомат,
И выгодной будет работа!
С Днем бухгалтера поздравить
От души хочу я вас,
Дебет с кредитом пусть дружат
И баланс "идет" на раз.
Прибыль будет пусть по кассе
И в кармане, непременно,
Пусть налоговый инспектор
Вас боится неизменно.
В личной жизни вам желаю
Счастья, радости, удачи,
Чтоб решались на ура
Все проблемы и задачи.