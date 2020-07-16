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День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках

День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В четверг, 16 июля, в Украине отмечается День бухгалтера и аудитора. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 18 июня 2004 года.

Обязательно поздравьте всех бухгалтеров, а также финансистов, статистов, аналитиков, экономистов с их профессиональным праздником. А мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем бухгалтера в стихах и открытках.

С Днем бухгалтера! Расчеты,

Цифры, числа — ваш конек.

Непочатый край работы,

Уложиться нужно в срок.

 

Берегите свои нервы —

Пусть спокойно жизнь течет.

Век-то нынче двадцать первый —

Пусть «Excel» ведет учет.

 

Пусть начальство вас лелеет

За нелегкий, важный труд.

С вами денежки целее.

Бизнесу без вас — капут!

Бухгальерия

Бухгалтером непросто быть:

Законы нужно изучить

И дебет с кредитом сводить,

Уметь проводки проводить!

 

В карьере вам больших успехов,

А в жизни — радости и смеха.

Зарплата будет пусть достойной,

А на душе — всегда спокойно!

Поздравления в стихах на День бухгалтера

С днём бухгалтера тебя!

Пусть сверкает жизнь твоя.

Легко и просто труд идёт

И прибыль нужную несёт.

 

Желаю счёт вести отлично,

Чтоб всё было гармонично.

Лёгких дней и устремлений,

Ярких жизненных движений.

 

А для спокойствия души

Тебе желаю я любви.

И много-много позитива,

Жить счастливо и красиво.

Стихи ко Дню бухгалтера

Поздравляем вас сегодня

С Днем бухгалтера, ура!

И конечно, пожелать вам

Пару слов уже пора.

 

Чтоб отчеты все сдавались,

Дебет с кредитом дружил,

Все балансы составлялись,

А компьютер не тупил.

 

Будет счастье безграничным,

Приумножится почет,

Станет премия отличной,

И оклад ваш возрастет!

День бухгалтера, 16 июля

Баланс, отчеты, накладные,

Приказы, сводки, отпускные...

Вот только часть работы Вашей,

Без Вас, увы, не сварим каши.

Про дебет, кредит и налоги

Все знаете — в подсчетах строги.

Вас от души мы поздравляем,

Здоровья крепкого желаем,

Любви, удачи, позитива,

И прибыли для коллектива.

Поздравления с Днем бухгалтера

Бухгалтер — должность «безгранична».

Забот у вас большой объем:

В ущерб семье и жизни личной

Вы ночью с цифрами и днем!

 

Отчет квартальный, подекадный,

Помесячный и годовой.

Бухгалтер, ты «шаман зарплатный»,

И дружат все всегда с тобой!

 

Ну а серьезно, поздравляем,

Желаем массу всяких благ:

Здоровья крепкого без края

И обалденных вам зарплат!

Праздник 16 июля

С Днем бухгалтера поздравить

Вас сегодня я хочу.

Пусть балансы и отчеты

Будут все вам по плечу.

 

Пусть растет доход ваш личный,

Пусть проверка не грозит.

Мир финансовых просторов

Будет пусть для вас открыт.

День бухгалтера

День бухгалтера сегодня,

Пожелаем мы сейчас,

Чтоб все сложные отчеты

Сами делались за вас,

Дебет с кредитом сводился

И начальник чтоб не злился,

Чтоб зарплату повышал

И всегда вас уважал!

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Все по теме:

Праздник, Поздравления, День бухгалтера.

Автор:

Телеграф
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