Поздравления с Днем металлурга 2020: красивые стихи и открытки

Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.
Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!
День мужчин таких суровых,
Праздник стали и огня
Металлурги отмечают,
Как огромная семья.
Пусть здоровье ваше будет
Крепче всех железных руд,
Пусть достойною оплатой
Радует нелегкий труд.
Всех житейских благ побольше,
Нежности любимых рук,
Исполнения желаний
И друзей веселый круг!
«Металлург» звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.
Уступают вашей мощи
Все профессии другие.
Вы — надежда, вы — опора.
Счастья в День металлургии!
С Днем металлурга вас сегодня поздравляем.
Желаем вам мы вечно процветать.
Стального вам здоровья пожелаем,
А всяческих проблем вовек не знать.
Во всём пусть вам сопутствует удача.
Больших и частых жизненных побед!
Пусть все враги сбегут, дрожа и плача,
А деньги в руки падают с небес.
С Днем металлурга поздравляю,
Стальных нервов вам желаю.
Чтоб хватало вам терпения,
На метало-сталь плавления.
И гордились чтоб работой,
Окружат пусть вас заботой.
Пусть заказы поступают
Пусть вам цену люди знают.
В твой праздник профессиональный
Здоровья пожелать хочу.
Пусть жизнь твоя полна металла,
Желаю мягкости в «бою».
Пусть плещет искрами удача,
Жизнь дарит радость и успех,
Пусть будут легкими задачи,
Работа льется без прорех.
Коллеги пусть тебя встречают
Всегда с улыбкой и теплом,
Начальство пусть не обижает
И одарит тебя рублём.
С уважением, с восхищением,
Поздравляем с вашим днём.
Металлурги — это сила,
Тонус ваш всегда стальной.
Будьте счастливы, здоровы,
Всех вам благ, зарплат больших,
И всегда, во всём подъёма,
Дел великих, трудовых!
Пускай, как сталь, тверда
Огромная мечта.
Завалит вас дарами,
Даря надежды пламя.
Работа чтоб кипела,
А сталь чтоб не шипела.
Всегда успех во всем,
Отличным будет пусть ваш дом.
Крепости духа, славы!
Радости жаркой лавы!
Успех чтобы самый-самый!