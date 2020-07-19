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Поздравления с Днем металлурга 2020: красивые стихи и открытки

Поздравления с Днем металлурга 2020: красивые стихи и открытки
Обновлено 07:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com
Сегодня, 19 июля, работники украинской металлургии отмечают свой профессиональный праздник. Именно в третье воскресенье июля ежегодно в Украине и ряде других стран отмечают День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Металлургов поздравляем

С самым главным вашим днем.

Пусть сопутствует удача

И в профессии подъем.

 

Благородный труд пусть дарит

Только радость и успех.

Пусть работа вдохновляет,

Новых трудовых побед!

День металлурга

День мужчин таких суровых,

Праздник стали и огня

Металлурги отмечают,

Как огромная семья.

 

Пусть здоровье ваше будет

Крепче всех железных руд,

Пусть достойною оплатой

Радует нелегкий труд.

 

Всех житейских благ побольше,

Нежности любимых рук,

Исполнения желаний

И друзей веселый круг!

Открытки с Днем металлурга

«Металлург» звучит красиво,

Это гордость всей страны.

В этом слове много силы.

Металлурги, вы сильны.

 

Уступают вашей мощи

Все профессии другие.

Вы — надежда, вы — опора.

Счастья в День металлургии!

Поздравления с Днем металлурга

С Днем металлурга вас сегодня поздравляем.

Желаем вам мы вечно процветать.

Стального вам здоровья пожелаем,

А всяческих проблем вовек не знать.

 

Во всём пусть вам сопутствует удача.

Больших и частых жизненных побед!

Пусть все враги сбегут, дрожа и плача,

А деньги в руки падают с небес.

День металлурга 19 июля

С Днем металлурга поздравляю,

Стальных нервов вам желаю.

Чтоб хватало вам терпения,

На метало-сталь плавления.

 

И гордились чтоб работой,

Окружат пусть вас заботой.

Пусть заказы поступают

Пусть вам цену люди знают.

Праздник 19 июля

В твой праздник профессиональный

Здоровья пожелать хочу.

Пусть жизнь твоя полна металла,

Желаю мягкости в «бою».

 

Пусть плещет искрами удача,

Жизнь дарит радость и успех,

Пусть будут легкими задачи,

Работа льется без прорех.

 

Коллеги пусть тебя встречают

Всегда с улыбкой и теплом,

Начальство пусть не обижает

И одарит тебя рублём.

День металлурга в Украине

С уважением, с восхищением,

Поздравляем с вашим днём.

Металлурги — это сила,

Тонус ваш всегда стальной.

 

Будьте счастливы, здоровы,

Всех вам благ, зарплат больших,

И всегда, во всём подъёма,

Дел великих, трудовых!

Металлург

Пускай, как сталь, тверда

Огромная мечта.

Завалит вас дарами,

Даря надежды пламя.

Работа чтоб кипела,

А сталь чтоб не шипела.

Всегда успех во всем,

Отличным будет пусть ваш дом.

Крепости духа, славы!

 

Радости жаркой лавы!

Успех чтобы самый-самый!

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Праздник, Поздравления, День металлурга.

Автор:

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