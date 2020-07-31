Поздравления на праздник "Курбан Байрам": проза и открытки

Сегодня, 31 июля, отмечается самый главный мусульманский праздник Курбан-байрам, он же известен как священный день жертвоприношения.

Пускай в этот священный праздник, в ваших душах будет радость, свет и чистота. С праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы Аллах никогда не оставил вас, помогал идти в жизни правильными дорогами, указывал на верные решения и давал мудрости вашим поступкам. Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь к близким. Пускай благополучными будут ваши дни.

В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!

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В праздник Курбан Байрама прошу принять самые чистые и добрые пожелания здоровья, мира, достатка, радости, гармонии и счастья. Пусть мысли в голове, надежды в сердце и дни в жизни станут ясными, светлыми, добрыми.

Примите поздравления с чудесным праздником Курбан Байрам. Светлых вам помыслов, крепкой веры, любви, мудрости, счастья, покоя и радости в сердце. Пусть Аллах услышит молитвы, одарит ваш дом земными и небесными благами и хранит ваше счастье.

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Желаю исполнения всех ваших самых чистых надежд. Пускай Аллах поможет вам осуществить все ваши желания. Пускай вместе с праздником, смехом и радостью в ваши дома войдет здоровье, счастье, достаток, свет, любовь и благополучие. Желаю, чтобы ваши молитвы всегда были честными и услышанными. С праздником Курбан Байрам!

Поздравляю с праздником Курбан Байрам! Желаю, чтобы в вашей жизни было самое сильное — семья, самое светлое — помыслы, и самое настоящее — любовь. Будьте искренни, берегите родных и всегда имейте веру и надежду!

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Поздравляем Вас и Вашу семью со славным праздником! Желаем Вам, чтобы щедрость и мудрость Аллаха сошли на Ваш дом, чтобы не иссякали в нём благополучие, богатство и весёлый смех.

Желаю доброго, счастливого, радостного и светлого праздника Курбан Байрама. Пусть будет достаток в твоём доме, пусть живёт отрада в твоей душе, пусть чистая молитва твоего сердца непременно будет услышана, пусть Аллах отведёт от тебя и твоей семьи все печали, пусть для тебя ярко сияет звезда надежды и любви.

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В славный и светлый праздник Курбан Байрам желаю крепкой веры, прочного здоровья, чистых помыслов, щедрости души, уважения окружающих, любви и благополучия. Пусть этот праздник прольет свет на жизненный путь и поможет выбрать правильную дорогу, пусть Аллах всегда помогает, пусть сердце и душа всегда жаждут добрых поступков.

Поздравляю с праздником Курбан Байрама и от души хочу пожелать счастливой и благополучной жизни, в которой твое сердце всегда будет готово пожертвовать чем-либо во имя света и любви, добра и чести. Пусть твой путь озаряет яркое солнце надежды, пусть твои искренние молитвы непременно будут услышаны, пусть наградой за твое милосердие и самоотверженность станет крепкое здоровье всей семьи и достаток в твоем доме.