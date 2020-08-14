Лучшие поздравления с Медовым Спасом 2020 для родных и близких: стихи, проза, открытки

И в этот день доброго и светлого праздника поздравьте всех дорогих вам людей теплыми словами поздравлений и пожеланий с Медовым Спасом.

С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережёт тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твоё браво бьётся в ритме вдохновения.

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нем напомнит мед!

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!

Спешу поздравить я всех вас,

Ведь к нам пришел Медовый Спас!

Пусть праздник счастье принесет,

Чтоб сладкой жизнь была, как мед,

Как можно чаще улыбайтесь,

И яркой жизнью наслаждайтесь,

Желаю солнца, мира, лада

И позитивного заряда!

Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!

В этот день, Медовый Спас,

Пожелаю всем добра,

Чтоб Господь лелеял вас,

И судьба простой была.

В доме чтоб всегда достаток,

И родные за столом,

Жизни сладкой и богатой,

И удач в труде любом!

Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!

В медовый спас желаем жизни сладкой,

Как мед душистый с пасеки лесной,

В душе – покоя, в помыслах порядка,

Для сердца – радости, и мира над землей.

Пусть будет жизнь твоя, как сахарная вата,

Легка, воздушна, до краев полна

Прохладной мяты, меда аромата

И терпкого искристого вина.