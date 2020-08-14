Лучшие поздравления с Медовым Спасом 2020 для родных и близких: стихи, проза, открытки

С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережёт тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твоё браво бьётся в ритме вдохновения.
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нем напомнит мед!
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.
Поздравляю Вас с Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго! Пусть Ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью! Здоровья, терпения, трудолюбия, искренности и простоты. Пусть всегда будет благополучие и понимание в Вашем доме!
Спешу поздравить я всех вас,
Ведь к нам пришел Медовый Спас!
Пусть праздник счастье принесет,
Чтоб сладкой жизнь была, как мед,
Как можно чаще улыбайтесь,
И яркой жизнью наслаждайтесь,
Желаю солнца, мира, лада
И позитивного заряда!
Вот и пришел день Медового Спаса! Поздравляю Вас и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого. И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!
В этот день, Медовый Спас,
Пожелаю всем добра,
Чтоб Господь лелеял вас,
И судьба простой была.
В доме чтоб всегда достаток,
И родные за столом,
Жизни сладкой и богатой,
И удач в труде любом!
Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!
В медовый спас желаем жизни сладкой,
Как мед душистый с пасеки лесной,
В душе – покоя, в помыслах порядка,
Для сердца – радости, и мира над землей.
Пусть будет жизнь твоя, как сахарная вата,
Легка, воздушна, до краев полна
Прохладной мяты, меда аромата
И терпкого искристого вина.