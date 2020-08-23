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С Днем флага Украины! Поздравления, стихи, проза, открытки
С Днем флага Украины! Поздравления, стихи, проза, открытки

С Днем флага Украины! Поздравления, стихи, проза, открытки

С Днем флага Украины! Поздравления, стихи, проза, открытки
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного флага.

День Государственного флага Украины традиционно отмечают 23 августа. Этот праздник основал в 2004 году Леонид Кучма, однако история украинского флага достигает седой древности.

Первое официальное признание сине-желтого флага датируется 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов, как флага Украинской Народной Республики.

Символами Украины в новейшей их трактовке является безоблачное небо, как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы, как символ достатка – желтый цвет.

Поздравления и открытки

Поздравляю с Днём Государственного флага Украины и от души желаю чистого мирного голубого неба над головами украинцев, щедрых и злачных полей на просторах страны. Пусть флаг Украины гордо развивается на ветру и непременно дарит вдохновение и светлую надежду каждому из жителей государства.

* * *

С Днем государственного флага

Я поздравляю, Украина,

Пусть будет общность у народа

И вера будет пусть едина.

 

Пусть развивается твой прапор

Под небом мирным, голубым,

Настрой пусть будет на победу,

Характер будет волевым.

Государственный флаг Украины,

В нём два цвета навеки едины:

Синий цвет - символ мирного неба,

Желтый цвет - символ спелого хлеба.

И традиция в нём, и свобода,

Отражение жизни народа.

День флага Украины 2020: красивые поздравления в стихах, открытки

Поздравляю с Днём государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы голубое небо было мирным и ясным, чтобы жёлтые поля пшеницы давали добрый урожай. Пусть страна растёт и процветает, пусть флаг страны развивается на ветру и дарит добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.

Поздравляю с Днём Государственного флага Украины и пожелать хочу щедрых урожаев жёлтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, весёлых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и замечательную страну.

* * *

Как патриотичен этот праздник -

Флага Украины день!

Граждан всей страны я поздравляю,

Не падет пусть на их лица тень.

 

Пусть страна растет и процветает,

Будут жители счастливыми всегда,

Пусть радость и надежда прибывают,

Умчатся вдаль печали и беда.

Украинский флаг, и он

Перед зданием ООН.

Миру, как-бы, говоря:

"Развеваюсь тут не зря".

 

Для страны он самый главный,

Потому и праздник славный.

Украина вся встречает,

День Гос. флага отмечает.

* * *

Поздравляю с Днём Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьётся на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

Голубые небеса над бескрайними полевыми просторами матушки Украины - отражаются на гордом полотне - нашем флаге! Гордись своим знаменем, патриот, ведь Украина - мужественная духом, великая и цветущая страна! Вознеси флаг над головой, пусть вольный ветер волнует его волнами свободы и лёгкости! Радуйся, танцуй и веселись под сине-желтым небом! С праздником, украинцы!

* * *

Государственный флаг Украины -

Сила и гордость страны,

Годы сплоченные вместе с народом,

Честью и правдой легли:

 

На плечи державы родимой,

Сердцем сплелись и душой,

Чтобы прожили счастливо -

Несущие флаг дорогой.

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Все по теме:

Праздник, День государственного флага, Поздравление, Открытки, День Флага Украины.

Автор:

Телеграф
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