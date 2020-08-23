С Днем флага Украины! Поздравления, стихи, проза, открытки

День Государственного флага Украины традиционно отмечают 23 августа. Этот праздник основал в 2004 году Леонид Кучма, однако история украинского флага достигает седой древности.
Первое официальное признание сине-желтого флага датируется 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов, как флага Украинской Народной Республики.
Символами Украины в новейшей их трактовке является безоблачное небо, как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы, как символ достатка – желтый цвет.
Поздравления и открытки
Поздравляю с Днём Государственного флага Украины и от души желаю чистого мирного голубого неба над головами украинцев, щедрых и злачных полей на просторах страны. Пусть флаг Украины гордо развивается на ветру и непременно дарит вдохновение и светлую надежду каждому из жителей государства.
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С Днем государственного флага
Я поздравляю, Украина,
Пусть будет общность у народа
И вера будет пусть едина.
Пусть развивается твой прапор
Под небом мирным, голубым,
Настрой пусть будет на победу,
Характер будет волевым.
Государственный флаг Украины,
В нём два цвета навеки едины:
Синий цвет - символ мирного неба,
Желтый цвет - символ спелого хлеба.
И традиция в нём, и свобода,
Отражение жизни народа.
Поздравляю с Днём государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы голубое небо было мирным и ясным, чтобы жёлтые поля пшеницы давали добрый урожай. Пусть страна растёт и процветает, пусть флаг страны развивается на ветру и дарит добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.
Поздравляю с Днём Государственного флага Украины и пожелать хочу щедрых урожаев жёлтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, весёлых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и замечательную страну.
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Как патриотичен этот праздник -
Флага Украины день!
Граждан всей страны я поздравляю,
Не падет пусть на их лица тень.
Пусть страна растет и процветает,
Будут жители счастливыми всегда,
Пусть радость и надежда прибывают,
Умчатся вдаль печали и беда.
Украинский флаг, и он
Перед зданием ООН.
Миру, как-бы, говоря:
"Развеваюсь тут не зря".
Для страны он самый главный,
Потому и праздник славный.
Украина вся встречает,
День Гос. флага отмечает.
* * *
Поздравляю с Днём Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьётся на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.
Голубые небеса над бескрайними полевыми просторами матушки Украины - отражаются на гордом полотне - нашем флаге! Гордись своим знаменем, патриот, ведь Украина - мужественная духом, великая и цветущая страна! Вознеси флаг над головой, пусть вольный ветер волнует его волнами свободы и лёгкости! Радуйся, танцуй и веселись под сине-желтым небом! С праздником, украинцы!
* * *
Государственный флаг Украины -
Сила и гордость страны,
Годы сплоченные вместе с народом,
Честью и правдой легли:
На плечи державы родимой,
Сердцем сплелись и душой,
Чтобы прожили счастливо -
Несущие флаг дорогой.