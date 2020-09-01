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День знаний 2020: лучшие поздравления с 1 сентября в прозе, стихах и открытках

День знаний 2020: лучшие поздравления с 1 сентября в прозе, стихах и открытках
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Лучшие поздравления с новым учебным годом в стихах, прозе и открытках.

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери школ вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году! 

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.

Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год, принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

Вот и осени дыхание,

Новый лист календаря.

Снова наступил День знаний —

Главный праздник сентября!

Ты с хорошим настроением

В школу каждый день иди.

На любой вопрос решение

Сможешь ты тогда найти!

И с любой задачей школьной,

Знаем, справишься шутя.

Радуйся годам веселым,

Они быстро пролетят!

День знаний приглашает в школу нас,

Промчалось лето и пора учиться,

Веселой встречи нынче пробил час,

И радость, словно солнышко, лучится.

Мы поздравляем всех учителей,

Учеников, родителей и школу,

Зовут учиться классы нас скорей,

Год будет плодотворным и веселым!

С Днем знаний, с 1 Сентября!

Открыла дверь родная школа,

В мир увлекательный маня,

Где всё таинственно и ново.

Так пусть летит учебный год

Без неудач и преткновений,

Пусть каждый для себя найдет

Клад ценных знаний и умений!

С Днём знаний. Желаю набраться терпения, сил, смелости и упорства для новых открытий, для новых побед и достижений, для новых знаний и стремлений. Желаю весело и легко учиться, а также успевать во всех сферах своей жизнедеятельности. Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на весь этот учебный год.

Учиться, учиться, еще раз учиться

Не поздно, не рано всегда и везде.

И к знаниям новым всем нужно стремиться,

Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде!

И книга тебе будет пусть лучшим другом,

Ты к новому без нареканий стремись.

Пускай от удач голова идет кругом,

С Днем знаний! И к тайне сейчас прикоснись.

Закончились каникулы,

И лето позади,

Тетрадки и учебники

Скорей в портфель клади.

На путь познания становись,

Как юный следопыт,

Открытий жажда пусть в тебе

Безудержно горит.

Успехов пожелаю я

На будущем пути,

С хорошими оценками

Чтоб к финишу прийти.

Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится!

С днем знаний мы вас поздравляем, ребята,

И это чудесное время и дата,

У вас впереди все открыты дороги,

Лишь вам выбирать, по какой вы пойдете,

Вам столько открытий, побед предстоит,

В том ваше богатство, что все впереди.

Учитесь, ищите, творите, дерзайте,

И пусть с вами рядом шагает удача!

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!

Вот День знаний наступил!

В ход учебу запустил!

С чем тебя я поздравляю,

И, конечно же, желаю

Больше смелости, терпенья,

Счастья, школьного веселья.

Путь держи всегда вперед!

Побеждать пришел черед!

Поздравляем мы сегодня,

Всех кто ценит свет науки,

Знания — не только сила,

Избавление от скуки.

Пожелаем вам удачи,

Бесконечного терпенья,

Чтобы каждый день был полон,

Радостью, и вдохновеньем!

Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю жизнь мудрые строки! Поздравляю вас с Днем знаний, с днем мудрости и прилежания! Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые истины, делать научные открытия и познавать тайны природы. Пусть никогда ваш разум не отказывается от новых знаний, но всегда стремится к познанию и мудрости!

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Все по теме:

Праздник, День знаний, Поздравления, 1 сентября.

Автор:

Телеграф
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