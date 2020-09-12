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С Днем программиста 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки
С Днем программиста 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

С Днем программиста 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

С Днем программиста 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Украинские программисты в 2020 году отмечают свой профессиональный праздник. День программиста отмечается в 256-й день года. Чаще всего день программиста выпадает на 13 сентября, но в високосный год он отмечается 12 сентября, так что в 2020 году программисты встретят свой праздник в субботу, 12 числа.

Число 256 выбрано совсем не случайно. Оно, можно сказать, священно в языке программирования. Так, 256 - это максимально возможное число элементов любой системы с восьмибитным кодированием. Причем 256 = 28, где два символизирует двоичную систему счисления, а восемь - количество битов в одном байте - самое высокое значение степени числа два, при котором получается число меньше, чем дней в году.

Мы подготовили самые лучшие поздравления с Днем программиста 2020 и прикольные открытки.

Поздравления с Днем программиста

В век высоких технологий

Без программ не обойтись,

Программисты ежедневно

Легче делают нам жизнь!

 

Мы хотим вас всех поздравить

С этим праздником, друзья,

Мы вам очень благодарны,

Нам без вас уже нельзя!

Ты по жизни оптимист.

Знаешь, как и что исправить.

Ты великий программист,

И тебя я поздравляю.

 

Пусть все ладиться всегда,

И программы не подводят,

Не горят пусть провода,

И вообще, не будет горя.

 

Пусть хранит тебя судьба,

Жизни путь пусть будет чистым.

Поздравляю я тебя

Нынче с Днем всех программистов!

Пусть обходят стороной

Вирусы компьютер,

И пусть будет, милый мой,

У тебя все супер.

 

Пусть не виснут никогда

Сложные программы.

Для меня ты навсегда

Умный самый-самый.

 

Мышка, коврик, в кружке чай

Как всегда остывший.

Свой компьютер выключай,

Всё потом допишешь.

Программист, пришел твой день!

Оторвись от кода.

Знаешь, нам прочесть не лень

Для тебя и оду.

Развивайся и учись,

А ведь это круто.

Воплощай идеи в жизнь,

Одобряем труд твой.

Кнопку "грусть" не нажимай,

Радуйся, стремись, дерзай,

Умей вдаль смотреть, мечтай!

Искусства тонкого ценитель,

В ПК и технологий век,

Программ создатель и творитель,

Незаменимый человек!

 

Сегодня праздник твой, желаем

Всегда востребованным быть,

В компах проблемы исправляя,

В любви, достатке, счастье жить!

 

С Днем Программиста поздравленья

От нас сердечно принимай,

Все новшества и обновленья

В своей среде не упускай!

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Все по теме:

Поздравление, Праздники, Открытки, День программиста.

Автор:

Телеграф
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