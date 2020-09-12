С Днем программиста 2020: лучшие поздравления в стихах, открытки

Число 256 выбрано совсем не случайно. Оно, можно сказать, священно в языке программирования. Так, 256 - это максимально возможное число элементов любой системы с восьмибитным кодированием. Причем 256 = 28, где два символизирует двоичную систему счисления, а восемь - количество битов в одном байте - самое высокое значение степени числа два, при котором получается число меньше, чем дней в году.
Мы подготовили самые лучшие поздравления с Днем программиста 2020 и прикольные открытки.
Поздравления с Днем программиста
В век высоких технологий
Без программ не обойтись,
Программисты ежедневно
Легче делают нам жизнь!
Мы хотим вас всех поздравить
С этим праздником, друзья,
Мы вам очень благодарны,
Нам без вас уже нельзя!
Ты по жизни оптимист.
Знаешь, как и что исправить.
Ты великий программист,
И тебя я поздравляю.
Пусть все ладиться всегда,
И программы не подводят,
Не горят пусть провода,
И вообще, не будет горя.
Пусть хранит тебя судьба,
Жизни путь пусть будет чистым.
Поздравляю я тебя
Нынче с Днем всех программистов!
Пусть обходят стороной
Вирусы компьютер,
И пусть будет, милый мой,
У тебя все супер.
Пусть не виснут никогда
Сложные программы.
Для меня ты навсегда
Умный самый-самый.
Мышка, коврик, в кружке чай
Как всегда остывший.
Свой компьютер выключай,
Всё потом допишешь.
Программист, пришел твой день!
Оторвись от кода.
Знаешь, нам прочесть не лень
Для тебя и оду.
Развивайся и учись,
А ведь это круто.
Воплощай идеи в жизнь,
Одобряем труд твой.
Кнопку "грусть" не нажимай,
Радуйся, стремись, дерзай,
Умей вдаль смотреть, мечтай!
Искусства тонкого ценитель,
В ПК и технологий век,
Программ создатель и творитель,
Незаменимый человек!
Сегодня праздник твой, желаем
Всегда востребованным быть,
В компах проблемы исправляя,
В любви, достатке, счастье жить!
С Днем Программиста поздравленья
От нас сердечно принимай,
Все новшества и обновленья
В своей среде не упускай!