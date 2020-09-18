С праздником Рош ха-Шана! Поздравительные стихи и открытки

Сегодня вечером, 18 сентября, начинается празднование Рош а-Шана - еврейского Нового года. На Новый год иудеи приветствуют друг друга, желая быть вписанным в "Книгу жизни", что означает благосостояние на протяжении всего года.

Жить желаю вам счастливо,

Без обиды и обмана,

В новый год возьмите радость,

С праздником вас Рош ха-Шана.

Мира вам, тепла, уюта,

Воплощения всех идей,

Пусть всегда дежурят радость

И достаток у дверей.

Новый год еврейский - Рош ха-Шана -

Очень важный праздник для людей.

Без хлопушек, пожеланий пьяных.

День суда над сущностью своей.

В этот день евреи размышляют,

Как прожита данная им жизнь

И друг друга просто поздравляют,

И желают жизнью дорожить.

В этот день хочу и я поздравить

Всех вас с тем, что прожили мы год.

Было все: и счастье, и печали,

Но хранил нас Бог от всех невзгод.

Пожелать хочу добра и счастья.

Жизнь одна - не стоит забывать.

Стоит ли грустить и огорчаться? -

Лучше радость в сердце сохранять.

Долгих лет вам, смеха и достатка,

Жить, не зная горя и обмана.

И в семье пусть будет все в порядке.

С Новым годом вас и с Рош ха-Шана.

Рош ха-Шана наступает,

Веселится весь народ,

Вам я счастья пожелаю

На еврейский новый год!

Чтоб столы всегда ломились,

Изобилия полны,

Радость в доме поселилась

От тепла сердец родных.

Чтобы шумною толпою

Навещали гости вас,

А достаток и здоровье

Возрастали каждый час!

Славный праздник Рош ха Шана,

Поздравляю в Новый год!

Пусть исполнятся желания,

Пусть он радость принесет.

Мира вам и семьям вашим,

Пусть исполнятся мечты,

Удаются пусть задумки,

Дарит силы свет звезды.

Счастья вам, здоровья, силы,

Пусть плохое прочь уйдет,

Чудо, что согреет сердце,

В этот день пусть вас найдет.

Рош ха-Шана - еврейский Новый год.

Ликует, празднует и веселится весь народ,

И в этот час всеобщего веселья

Примите с Новым годом поздравленья!

Я поздравляю вас, желаю вам удачи.

Удача, как известно, много значит.

Желаю вам здоровья, радости и счастья.

Обходят стороной вас пусть горе и ненастья.

Желаю интересно жить - долой печаль и скуку.

Ну и еще от всей души - Шана това у-метука!