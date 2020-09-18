С праздником Рош ха-Шана! Поздравительные стихи и открытки

Жить желаю вам счастливо,
Без обиды и обмана,
В новый год возьмите радость,
С праздником вас Рош ха-Шана.
Мира вам, тепла, уюта,
Воплощения всех идей,
Пусть всегда дежурят радость
И достаток у дверей.
Новый год еврейский - Рош ха-Шана -
Очень важный праздник для людей.
Без хлопушек, пожеланий пьяных.
День суда над сущностью своей.
В этот день евреи размышляют,
Как прожита данная им жизнь
И друг друга просто поздравляют,
И желают жизнью дорожить.
В этот день хочу и я поздравить
Всех вас с тем, что прожили мы год.
Было все: и счастье, и печали,
Но хранил нас Бог от всех невзгод.
Пожелать хочу добра и счастья.
Жизнь одна - не стоит забывать.
Стоит ли грустить и огорчаться? -
Лучше радость в сердце сохранять.
Долгих лет вам, смеха и достатка,
Жить, не зная горя и обмана.
И в семье пусть будет все в порядке.
С Новым годом вас и с Рош ха-Шана.
Рош ха-Шана наступает,
Веселится весь народ,
Вам я счастья пожелаю
На еврейский новый год!
Чтоб столы всегда ломились,
Изобилия полны,
Радость в доме поселилась
От тепла сердец родных.
Чтобы шумною толпою
Навещали гости вас,
А достаток и здоровье
Возрастали каждый час!
Славный праздник Рош ха Шана,
Поздравляю в Новый год!
Пусть исполнятся желания,
Пусть он радость принесет.
Мира вам и семьям вашим,
Пусть исполнятся мечты,
Удаются пусть задумки,
Дарит силы свет звезды.
Счастья вам, здоровья, силы,
Пусть плохое прочь уйдет,
Чудо, что согреет сердце,
В этот день пусть вас найдет.
Рош ха-Шана - еврейский Новый год.
Ликует, празднует и веселится весь народ,
И в этот час всеобщего веселья
Примите с Новым годом поздравленья!
Я поздравляю вас, желаю вам удачи.
Удача, как известно, много значит.
Желаю вам здоровья, радости и счастья.
Обходят стороной вас пусть горе и ненастья.
Желаю интересно жить - долой печаль и скуку.
Ну и еще от всей души - Шана това у-метука!