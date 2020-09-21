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Рождество Пресвятой Богородицы: красивые открытки и душевные поздравления

Рождество Пресвятой Богородицы: красивые открытки и душевные поздравления
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Сегодня, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы (Вторую Пречистую). Мы подобрали для Вас самые лучшие поздравления с праздником для Ваших родных и близких.

От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

Со святым Рождеством Богородицы,

Я всех от души поздравляю!

Уходят пусть все неурядицы,

Везения, счастья желаю.

Пусть дом под охраной небесной,

Пребудет на многие годы,

Душа наполняется верой чудесной,

На сердце не будет дождливой погоды!

Поздравляю с Великим для всех православных праздником Рождества Пресвятой Богородицы, подарившей миру спасителя нашего Иисуса Христа. Желаю вам в этот чудесный праздник мира, добра, радости, любви, счастья и душевного спокойствия. Пусть Дева Мария поможет вам своими Молитвами.

Сияньем небо озарилось -

В этот день Богородица родилась!

С праздником всех поздравляем,

Мира, здравия желаем.

С образом ее живем,

Веру в сердце мы несем.

Наши души береги,

Нас спаси и сохрани!

Пускай светлым будет сердце и чистой душа. Пускай вера поможет вам в жизни. Желаем, чтобы в вашей семье не было: ни больного, ни голодного, ни сирого. Пускай Богородица сохранит вас от любой беды. Радостью украсьте свой дом, терпением облагородьте свои души и любовью наполните смысл вашей жизни. С Рождеством Пресвятой Богородицы!

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

Сегодня светлый праздник - Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю легкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы я хочу пожелать тебе мира и счастья, любви и надежды, нежности и радости, доброты и красоты, внимания и заботы, искренности и милосердия, благополучия и чудес.

Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас,

Пусть всегда хранит вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.

Пусть укроет от боли и горести

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу, сердце и дом.

Поздравляю с Великим праздником, с Рождеством Пресвятой Богородицы! Желаю всегда помнить о вере, о Боге, о нравственных ценностях, которые определяют человеческую сущность и поддерживают человека. Пусть жизнь будет благополучной, а бытие пребывает в мире. И да поможет нам всем Господь, и преобразятся души наши!

С Рождеством Пречистой Девы!

Пусть любовь наполнит дом,

Нежность яркая согреет,

Принесет успех большой.

И улыбки самых близких

Навевают теплоту,

А удачи шумной искры

Приближают пусть мечту!

Рождество Пресвятой Богородицы – что нельзя делать, приметы 21 сентября

Поздравляю со святым праздником. Пускай в сердца войдет любовь, пускай душа будет полна пречистой верой. Желаю семьям вашим здоровья и покоя, живите дружно и никогда не теряйте надежды. Пускай заступница Святая Богородица, спасет вас от разных бед, плохих мыслей и неверных поступков.

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Автор:

Телеграф
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