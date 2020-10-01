День учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и открытках

Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!
Вы – добры и справедливы!
Вы – во всем пример для нас!
Самый лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!
Профессии прекрасней нет на свете –
Источник знаний вы несете детям.
Вы — наш учитель, наш кумир,
С которым познаем мы мир.
И в этот день хотим вам обещать,
Что, поднявшись со школьных парт,
И мы сумеем людям передать
Свой труд, тепло сердец и поиска азарт!
С днем учителя, любимый учитель! Спасибо за Ваше терпение и преданность делу, за способность делиться своими знаниями с другими, спасибо, что уделяете нам свое время, за то, что дарите нам свой талант и переживаете за наше будущее, стараясь сделать его светлым и выдающимся, спасибо, что на какое-то время Вы стали частью нашей жизни, помогая развиваться и совершенствоваться. Удачного дня и хорошего настроения!
Пример добра, ума и уважения,
Учитель почитаем все века,
Желаем вам огромного терпения,
Чтоб знания нести ученикам.
Пусть ваше благородное призвание
Гармонию и радость принесёт,
А детки отличаются старанием,
И дарят вам успехи круглый год!
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
Поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть каждый успех любого из учеников будет гордостью для Вашего сердца, пусть каждый урок, данный Вами, дарит детям не только знания и умение рассуждать, но и веру в хорошее, надежду на лучшее, разноцветные мечты и силу стремления к ним. Оставайтесь мудрым и добрым, понимающим и знающим, интересным и замечательным учителем, на жизненной дороге которого горят огни удачи, счастья и любви.
Прекрасному учителю
И мудрости хранителю
Пути желаю верного,
Везения безмерного,
В работе — уважения,
И в планах — достижения,
Пусть школьники вас радуют
Талантом и наградами!
Простите нас вы за обиды,
Мы любим вас, учитель милый.
И шлём вам поздравленье это,
Здесь всего-то два куплета.
С днём учителя мы поздравляем,
Крепкого здоровья вам желаем.
Чтоб вы жили очень много,
И у вас была счастливая дорога.
Примите поздравление с Днем учителя! Пускай ваши счастливые глаза всегда сияют, а душа будет полна добра и спокойствия! Желаем вам удачи во всех начинаниях и делах, оригинальных идей и блестящих успехов! Искренне благодарим вас за то, что каждый ваш урок невероятно увлекателен и интересен, и пускай так будет всегда!