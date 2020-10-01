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День учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и открытках

День учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и открытках
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
В первое воскресенье октября Украина поздравляет представителей прекрасной и нужной профессии - учитель. Мы подобрали самые лучшие поздравления с профессиональным праздником для Ваших учителей.

Нам, учитель дорогой,

Ваш характер нравится!

Кроме Вас, никто другой

С нами не управится!

Вы – добры и справедливы!

Вы – во всем пример для нас!

Самый лучших чувств порывы

Выражает Вам наш класс!

Профессии прекрасней нет на свете –

Источник знаний вы несете детям.

Вы — наш учитель, наш кумир,

С которым познаем мы мир.

И в этот день хотим вам обещать,

Что, поднявшись со школьных парт,

И мы сумеем людям передать

Свой труд, тепло сердец и поиска азарт!

С днем учителя, любимый учитель! Спасибо за Ваше терпение и преданность делу, за способность делиться своими знаниями с другими, спасибо, что уделяете нам свое время, за то, что дарите нам свой талант и переживаете за наше будущее, стараясь сделать его светлым и выдающимся, спасибо, что на какое-то время Вы стали частью нашей жизни, помогая развиваться и совершенствоваться. Удачного дня и хорошего настроения!

Пример добра, ума и уважения,

Учитель почитаем все века,

Желаем вам огромного терпения,

Чтоб знания нести ученикам.

Пусть ваше благородное призвание

Гармонию и радость принесёт,

А детки отличаются старанием,

И дарят вам успехи круглый год!

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть каждый успех любого из учеников будет гордостью для Вашего сердца, пусть каждый урок, данный Вами, дарит детям не только знания и умение рассуждать, но и веру в хорошее, надежду на лучшее, разноцветные мечты и силу стремления к ним. Оставайтесь мудрым и добрым, понимающим и знающим, интересным и замечательным учителем, на жизненной дороге которого горят огни удачи, счастья и любви.

Прекрасному учителю

И мудрости хранителю

Пути желаю верного,

Везения безмерного,

В работе — уважения,

И в планах — достижения,

Пусть школьники вас радуют

Талантом и наградами!

Простите нас вы за обиды,

Мы любим вас, учитель милый.

И шлём вам поздравленье это,

Здесь всего-то два куплета.

С днём учителя мы поздравляем,

Крепкого здоровья вам желаем.

Чтоб вы жили очень много,

И у вас была счастливая дорога.

Примите поздравление с Днем учителя! Пускай ваши счастливые глаза всегда сияют, а душа будет полна добра и спокойствия! Желаем вам удачи во всех начинаниях и делах, оригинальных идей и блестящих успехов! Искренне благодарим вас за то, что каждый ваш урок невероятно увлекателен и интересен, и пускай так будет всегда!

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День учителя, Поздравления, Поздравления с Днем учителя.

Автор:

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