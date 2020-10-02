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С Днем учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и картинках

С Днем учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и картинках
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф
Мы подобрали для Вас самые красивые и теплые поздравления и картинки для педагогов с их профессиональным праздником. И даже если вы уже давно окончили школу, не забудьте поздравить в День учителя своих любимых преподавателей теплыми словами.

Учитель, счастья Вам большого,

Мирного неба голубого.

Здоровья, творчества и сил,

Чтоб труд вам радость приносил!

Детей учить дано немногим,

Но вам под силу этот путь.

Пусть вас не мучают тревоги,

Легко на сердце будет пусть.

Терпенья, духа боевого,

А в праздник — славно отдохнуть!

Пусть в ваших школьных буднях будут усердные ученики, интересные уроки, позитивные моменты, дружеский коллектив, уважение и благодарность за знания!

Спасибо Вам за понимание,

За доброту, терпение и труд.

И за дарованные нам знания,

За много отработанных минут.

Ваш труд оценивать так сложно,

Учителем не каждый сможет быть.

И без таланта просто не возможно,

Ученикам себя всю посвятить.

Удачи, нервов крепких и добра,

Еще здоровья Вам мы пожелаем.

И чтобы всё чему вы учите не было зря,

Вас с днем учителя мы поздравляем!

Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником, Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

Желаем, конечно же, много терпения,

От учеников — теплоты, уважения,

В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,

На лицах — побольше широких улыбок.

Чтоб были уроки всегда интересны,

Чтоб было "отлично" у всех повсеместно,

Чтоб вовремя все на урок приходили

И чтобы предметы учили, любили.

Чтоб были коллеги коллегами точно,

В конце предложений стояли чтоб точки,

У всех чтобы форма была к физкультуре.

Чтоб правила, формулы знали, фигуры.

Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались,

Чтоб только приятно о вас отзывались.

И чтобы работа была как кино:

Приятной и платной еще заодно!

Пускай в осенний день прохладный

Вам станет на душе тепло

От поздравлений и объятий

Своих родных учеников.

Дорогим, любимым педагогам

Шлем поклон нижайший до земли.

Вы открыли к знаниям дорогу,

Мы за это вас благодарим!

Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!

Учитель – самая важная, самая нужная, самая прекрасная профессия! Желаем Вам никогда не отчаиваться, светить всегда и везде, озаряя светом знания и добра каждого из своих учеников! С Днем Учителя!

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День учителя, Поздравления, Поздравления с Днем учителя.

Автор:

Телеграф
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