С Днем учителя 2020: поздравления в стихах, прозе и картинках

Учитель, счастья Вам большого,
Мирного неба голубого.
Здоровья, творчества и сил,
Чтоб труд вам радость приносил!
Детей учить дано немногим,
Но вам под силу этот путь.
Пусть вас не мучают тревоги,
Легко на сердце будет пусть.
Терпенья, духа боевого,
А в праздник — славно отдохнуть!
Пусть в ваших школьных буднях будут усердные ученики, интересные уроки, позитивные моменты, дружеский коллектив, уважение и благодарность за знания!
Спасибо Вам за понимание,
За доброту, терпение и труд.
И за дарованные нам знания,
За много отработанных минут.
Ваш труд оценивать так сложно,
Учителем не каждый сможет быть.
И без таланта просто не возможно,
Ученикам себя всю посвятить.
Удачи, нервов крепких и добра,
Еще здоровья Вам мы пожелаем.
И чтобы всё чему вы учите не было зря,
Вас с днем учителя мы поздравляем!
Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником, Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный путь — это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний. Будьте здоровы, успешны, благополучны, творчески активны. Пусть благодарность Ваших учеников станет для Вас достойной наградой.
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!
Желаем, конечно же, много терпения,
От учеников — теплоты, уважения,
В тетрадях — поменьше помарок, ошибок,
На лицах — побольше широких улыбок.
Чтоб были уроки всегда интересны,
Чтоб было "отлично" у всех повсеместно,
Чтоб вовремя все на урок приходили
И чтобы предметы учили, любили.
Чтоб были коллеги коллегами точно,
В конце предложений стояли чтоб точки,
У всех чтобы форма была к физкультуре.
Чтоб правила, формулы знали, фигуры.
Чтоб колбы, мензурки нигде не взрывались,
Чтоб только приятно о вас отзывались.
И чтобы работа была как кино:
Приятной и платной еще заодно!
Пускай в осенний день прохладный
Вам станет на душе тепло
От поздравлений и объятий
Своих родных учеников.
Дорогим, любимым педагогам
Шлем поклон нижайший до земли.
Вы открыли к знаниям дорогу,
Мы за это вас благодарим!
Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными — такими, которыми можно гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ!
Учитель – самая важная, самая нужная, самая прекрасная профессия! Желаем Вам никогда не отчаиваться, светить всегда и везде, озаряя светом знания и добра каждого из своих учеников! С Днем Учителя!