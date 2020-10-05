Международный день врача 2020: душевные СМС-поздравления, стихи, открытки

Ежегодно первый понедельник октября знаменует собой праздник людей одной из наиболее уважаемых профессий - Международный день врача. "Телеграф" собрал лучшие поздравления с Днем врача в стихах и картинках.

С международным днем врача

Я вас сегодня поздравляю,

Служить профессии своей

Самоотверженно желаю.

Пусть будут силы и терпение

Болезням дать суровый бой,

Ведь воином здоровья сильным

Доверено самой судьбой.

Желаю вам добра и счастья,

Чтоб радость вам несла семья,

Тепло дарить всем пациентам

Желаю вам душевно я.

Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни всё отлично -

Как на работе, так и в личном!

Пусть в этот день

Оставят вас заботы.

Здоровья вам!

Да меньше вам работы.

Родных почаще видеть,

А в делах - успеха.

Всегда быть оптимистом,

Обаянья, смеха,

Крепчайшего здоровья!

Радости, любви!

Удачи, пусть цветными будут сны!

Почетная профессия врачебная,

Во всем незаменимая, лечебная!

Куда же мы без наших докторов!

Сегодня каждый вам сказать готов

За труд ваш бесконечное "спасибо"!

И если мы когда-то и смогли бы

Достаточно вас поблагодарить,

То даже так слов может не хватить!

Желаем вам спокойствия души,

Жить радостно, не плакать, не спешить!

Желаем твердых рук и зорких глаз,

Счастливыми быть каждый Божий час!

Пускай семья вас любит, бережет,

Пусть мир о вас сегодня всем споет!

Удачи вам, здоровья и тепла,

Чтоб жизнь прекрасной, светлою была!

С международным днем врача,

Я вас сегодня поздравляю,

Простого счастья, на века,

От души я вам желаю!

Уверенных движений рук,

Здоровья крепкого, удачи,

Излечить любой недуг,

Придумать лучшие лекарства.

Неудач вам не встречать,

Чтоб было все всегда успешно

И пусть у вас будет всегда,

Спокойно на душе и сердце!

С Днем врача от души поздравляю,

И желаю успеха в работе,

Мира в доме, уюта желаю,

Пусть уходят печали, заботы!

Много счастья, сияния улыбок,

Непременно задора, тепла,

Жить без промахов и без ошибок,

Среди радости, мира, тепла!

В международный день врача

Тебя приятно мне поздравить,

Пусть стороной пройдет печаль,

И жизнь лишь лучшее оставит.

Своим задором радуй всех,

Будь лучшим из специалистов,

Пусть на работе ждет успех,

А дома - смех родных и близких.

Пусть подарит День врача

Свет, добро, терпение,

А успехи осенят

Все твои стремления!

В каждом дне тепло живёт,

Радость и надежда,

Без сомнений и невзгод

Жизнь течёт, как речка!

Всем, кто клятву Гиппократа

Дал навек перед судьбой,

Пожелаю я зарплаты

Сногсшибательно большой!

Благодарных пациентов,

Коллектива лучше всех,

И рабочие моменты

Пусть преследует успех!