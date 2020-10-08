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С Днем юриста! Картинки и открытки для поздравления с праздником 8 октября

С Днем юриста! Картинки и открытки для поздравления с праздником 8 октября
Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф
Сегодня, 8 октября все работники юридической сферы - юристы, адвокаты, правозащитники, прокуроры, судьи, следователи, нотариусы, юридические консультанты, правоведы, отмечают свой профессиональный праздник – День юриста.

День юриста — праздник, который отмечается в Украине с 1997 года. Красная метка в календаре появилась с момента выхода указа президента от 16.09.1997 г. Отметим, что дата выбрана неслучайно - именно 8 октября 1016 года киевский князь Ярослав Мудрый издал первый на Руси свод законов "Русская Правда".

Также стоит отметить, что 8 октября не единственный праздник работников юридической сферы: 4 июля - день судебных экспертов, 2 сентября - день нотариуса, 1 декабря - день работников прокуратуры, 15 декабря - день работников суда, а 19 декабря - день адвоката.

Если в Вашем кругу общения есть работники юридической сферы – не забудьте их поздравить с их профессиональным праздником. А мы в этом Вам поможем.

В современном мире профессия юриста является очень престижной и высоко оплачиваемой профессией.  Грамотный специалист, легко решающий сложные юридические вопросы, ценится очень высоко. 

Хороший юрист - это стрессостойкий человек с отличной памятью и аналитическим складом ума. 

Если Вы хотите поздравить юриста не только словами, то можно подобрать оригинальный подарок в виде тематического сувенира на тему закона - шуточный диплом, необычная чашка с рисунком в тему, статуетка Фемиды и т.д.

Также можно сделать более деловой подарок - визитница, кредитница, обложка на документы или красивая именная ручка.

Так. как мы живем в мире высоких технологий отличным подарком будут гаджеты и аксессуары для ноутбуков или компьютеров - флешки, накопители, мышки и т.д.

Больше идей для подарков вы можете посмотреть в нашем материале - что подарить и как поздравить с Днем юриста - 8 октября.

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День юриста, Поздравления, Поздравления с днем юриста.

Автор:

Телеграф
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