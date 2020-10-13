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Покров Пресвятой Богородицы: красивые картинки для поздравления

Покров Пресвятой Богородицы: красивые картинки для поздравления
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф
Покров Пресвятой Богородицы является одним из важнейших праздников православия и отмечается он - 14 октября. Не забудьте поздравить своих родных с этим большим праздником. А лучшие картинки и поздравления вы найдете в нашем материале.

Праздник Покрова — важная дата для церковно-народного календаря. В этот день принято читать молитвы Богородице о замужестве, детях, защите. Каждая женщина может попросить Деву Марию о счастье, о прощении грехов и о благополучии.

В этот день церковнослужители советуют посетить храм Божий, помолиться и попросить в молитвах о здравии родных и близких, о счастье. Полезно будет сделать что-нибудь доброе для близких или даже незнакомых людей.

Покрову всегда широко праздновали в Украине — считалось, что Богоматерь защищает украинское воинство — козаков.

Больше всего праздник Покровы ассоциируется с периодом для сватовства и свадеб. Само название "Покрова" ассоциируется с головным платком или фатой невесты. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми.

С Покровом всех сегодня поздравляю,

Желаю благодати и добра.

Здоровья, мира и любви желаю,

В делах удачи, а в сердцах тепла.

Поздравляю Вас с этим великим праздником, с Покровом! Пусть Божий покров всегда будет с Вами! Пусть Его рука покрывает Вас от всякой печали и грусти и дает защиту, надежду, веру и любовь! Желаю Вам Божьих благословений и многих лет счастливой жизни в любви!

Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливой долгой благодатной жизни под покровом Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарует только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлёт тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, лада и мира.

Поздравляю с днем святым,

С праздником Покрова светлым.

Пусть любовью и добром

Будет жизнь всегда согрета.

С праздником Вас, Покрова Богородицы!

С Днем светлой радости, веры, добра.

Пусть Ваше сердце любовью наполнится,

Будет судьба Ваша счастьем щедра!

Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

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Покров, Поздравления, Покров Пресвятой Богородицы.

Автор:

Телеграф
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