Покров Пресвятой Богородицы: красивые картинки для поздравления

Праздник Покрова — важная дата для церковно-народного календаря. В этот день принято читать молитвы Богородице о замужестве, детях, защите. Каждая женщина может попросить Деву Марию о счастье, о прощении грехов и о благополучии.
В этот день церковнослужители советуют посетить храм Божий, помолиться и попросить в молитвах о здравии родных и близких, о счастье. Полезно будет сделать что-нибудь доброе для близких или даже незнакомых людей.
Покрову всегда широко праздновали в Украине — считалось, что Богоматерь защищает украинское воинство — козаков.
Больше всего праздник Покровы ассоциируется с периодом для сватовства и свадеб. Само название "Покрова" ассоциируется с головным платком или фатой невесты. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми.
С Покровом всех сегодня поздравляю,
Желаю благодати и добра.
Здоровья, мира и любви желаю,
В делах удачи, а в сердцах тепла.
Поздравляю Вас с этим великим праздником, с Покровом! Пусть Божий покров всегда будет с Вами! Пусть Его рука покрывает Вас от всякой печали и грусти и дает защиту, надежду, веру и любовь! Желаю Вам Божьих благословений и многих лет счастливой жизни в любви!
Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы и от души желаю счастливой долгой благодатной жизни под покровом Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарует только светлые мысли и добрые дела, пусть Богородица пошлёт тебе и всей семье здоровья крепкого, достатка, лада и мира.
Поздравляю с днем святым,
С праздником Покрова светлым.
Пусть любовью и добром
Будет жизнь всегда согрета.
С праздником Вас, Покрова Богородицы!
С Днем светлой радости, веры, добра.
Пусть Ваше сердце любовью наполнится,
Будет судьба Ваша счастьем щедра!
Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.