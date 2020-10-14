Добрые картинки и открытки для поздравления с Покровом 14 октября

Уже почти тысячу лет народ на территории современной Украины чтит Покров.

В среду, 14 октября, религиозные украинцы вместе с представителями многих других национальностей отмечают важный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

Этот день одинаково значим как в христианстве, так и в народных традициях.

Есть много версий касательно событий, которые послужили поводом праздновать.

Чаще всего в качестве истории рассказывают легендой, по которой Богородица спустилась с небес в ответ на мольбы жителей осажденной византийской столицы и спасла их от захватчиков, укрыв верующих своим покровом.

Покров на территории современной Украины празднуют уже около 10-ти столетий.

Широко отмечали праздник в народе, - есть ряд примет, традиций и запретов, связанных с Покровом.

Запорожские казаки особо почитали этот день, строили храмы Покровы, выбирали новых старшин на праздник.

Считалось, что иконы Покровы защищают украинских бойцов, отстаивающих свою родину на поле боя. Поэтому спустя много лет именно 14 октября определили как День защитника Украины.

Смотрите добрые картинки и открытки на русском и украинском, которыми можно поздравить всех родных, близких и знакомых с Покровом Пресвятой Богородицы: