С днем автомобилиста! Забавные картинки и открытки с праздником

В воскресенье, 25 октября 2020 года украинцы отмечают национальный профессиональный праздник - День автомобилиста и дорожника.

Стоит уточнить, что треть населения мира в той или иной степени являются автомобилистами. Они двигают в прямом и переносном смысле человечество вперед через пустыни, асфальтовые дороги, труднопроходимые лесные трассы к новым достижениям и целям. Поэтому этот праздник можно назвать не только профессиональным, но и народным.

День автомобилиста был официально установлен 13 октября 1993 года. Соответствующий указ был подписан Леонидом Кравчуком.

Праздник отмечается в последнее воскресение, и в 2020 году выпадает на 25-е октября.

День автомобилиста - праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями, это ремонтники, инженеры, руководители предприятий автотранспорта.

"Телеграф" предлагает в этот особый день поздравить своих знакомых и близких, которые на своем опыте знают о всех преимуществах вождения!

Поздравления и открытки с Днем водителя и дорожника