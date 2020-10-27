Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Назара

Во вторник, 27 октября, в церкви почитается мученик Назарий Римлянин, в связи с чем носители имени Назар празднуют свой День ангела.

"Телеграф" собрал отличные варианты поздравления на именины Назара.

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Отмечается, что святой Назарий жил во времена гонения христиан, с юных лет поучал и обращал язычников на путь к Богу и Деве Марии.

За проповеди Назария и его ученика отдавали на смерть диким животным и топили в море, но святые ходили по воде, а звери не трогали святых. Мучители так поразились чуду, что сразу же уверовали и отпустили пленных, однако позже их все равно казнили путем обезглавливания - и уже окончательно.

Имя Назар происходит из древнего языка, значит "он посвятил себя Богу", и довольно распространено в Украине. В восточных странах же имя Назар переводится как "зоркий взгляд" или "взгляд хозяина".

Смотрите яркие картинки и открытки на русском и украинском, которыми сегодня можно легко и просто поздравить Назара с Днем ангела: