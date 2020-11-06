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Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Виктории

Яркие картинки и поздравления с Днем ангела Виктории
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

6 ноября православная церковь почитает память святой Виктории Никомидийской. А это значит, что все девушки, которых назвали в честь святой – Викториями, отмечают день ангела.

В честь именин Виктории «Телеграф» приготовил красивые поздравления в картинках с Днем ангела на русском и украинском, которыми можно поздравить носительниц этого имени.

О жизни Виктории Никомидийской практически нет упоминаний. Известно, что она жила при правлении римских императоров Деция и Диоклетиана и умерла за веру в Иисуса Христа, приняв смерть во время гонений.

Имя Виктория имеет латинские корни и означает «победа». Значение имени дарит его обладательнице тягу к победам, что у нее отлично и получается. Однако, Викториям также присущи и застенчивость, скромность и спокойствие.

Предлагаем Вам подборку красивые картинки и открытки на русском и украинском, которыми можно поздравить Викторий с Днем ангела:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте также, что категорически нельзя делать 6 ноября.

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Поздравления, День ангела, Именины.

Автор:

Телеграф
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