Всемирный день мужчин: красивые картинки и открытки с праздником

В пятницу, 7 ноября, отмечается Всемирный день мужчин. Этот праздник проводят в первую субботу ноября.

Основал праздник Михаил Горбачев, а уже потом его инициативу приняли и многие другие страны, в том числе и Украина. С тех пор этот праздник мужчин отмечают во всем мире.

Всем известно, что мужчины являются представителями сильной половины человечества. В этот день принято поздравлять своих мужей, парней, дедушек, сыновей, внуков, братьев, племянников и друзей.

"Телеграф" подобрал самые красивые картинки и открытки со Всемирным днем мужчин, дабы вы смогли порадовать своих близких с их праздником.

Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 7 ноября, также отмечают народный праздник "Дедовские плачи" и Дмитриевскую родительскую субботу.