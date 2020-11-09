Яркие поздравления на День ангела Дмитрия 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, православная Церковь празднует представление святителя Димитрия Ростовского, и, исходя из этого, все Дмитрии отмечают свои именины.

"Телеграф" приготовил отличные варианты поздравлений на именины Дмитрия.

Святитель Дмитрий, в миру Даниил, жил в 17 веке. Наиболее известен, как автор Четьих-Миней, в которых святой собрал жития святых и изложил все это на доступном для верующих языке.

Происхождение имени Дмитрий связано с именем богини земли и плодородия Деметры и означает «посвященный богине Деметре». Носители этого имени – очень общительны, умны и изобретательны.

Телеграф подобрал красивые открытки и картинки на русском и украинском, которыми можно поздравить Дмитрия с Днем ангела:

Также, 10 ноября свои именины отмечают Максимы - Телеграф собрал поздравления с днем ангела Максима на русском и украинском языке.