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День студента 2020: веселые картинки и открытки

День студента 2020: веселые картинки и открытки
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

17 ноября студенты отмечают свой «профессиональный» праздник – Международный день студента. Этот праздник – это торжество не только ребят, которые учатся сейчас, а и всех, кто заканчивал ВУЗ. Так, что не пожалейте картинки, чтобы напомнить Вашему другу или подруге о веселых студенческих годах.

История Дня студента не из веселых, ведь по идеи, 17 ноября – это день памяти погибших студентов, которые вышли на протесты в Чехословакии во время Второй мировой войны. Однако, сейчас этот день объединяет все студенчество, несмотря на факультет и учебное заведение.

Несмотря на грустную историю праздника, в этот день студенты устраивают вечеринки, веселятся, встречаются с друзьями и отрываются на полную.

«Телеграф» собрал наилучшие поздравительные картинки, которые помогут Вам поздравить своих одногруппников, однокурсников или друзей с их праздником.

Ранее, «Телеграф» писал, как отмечают День студента в разных странах мира.

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Все по теме:

День студента, Поздравления.

Автор:

Телеграф
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