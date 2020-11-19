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Четверг, 19.11.2020
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Картинки, открытки и пожелания хорошего зимнего утра

Картинки, открытки и пожелания хорошего зимнего утра
02:17 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Зима уже совсем близко и всего ничего осталось до первого зимнего месяца. Белая владычица уже посылает своих «подданных» - снежинок, чтобы показать, что совсем скоро земля сменит желтый окрас на белый.

Видимо поэтому в некоторых городах Украины уже выпал первый снег - Харьков, Киев, а Карпаты засыпало еще в начале ноября.

Зимнее утро очень отличается от начала дня других времен года. Оно более ленивое и медленное. Согласитесь, ведь не охота же в зимний снежный день вылазить из-под теплого одеялка и идти на улицу.

Чтобы подбодрить своих родных и близких и добавить им позитивных эмоций в холодное утро – отправьте им утреннее пожелание с добрым утром и пожелайте хорошего дня с помощью красивых картинок. Также, вы можете запостить зимнюю картинку в Facebook, которая будет радовать вас и ваших друзей в социальной сети.

Телеграф собрал для вас лучшие картинки, которые вы можете отправить своим родным.

Если в вашем городе еще не было первого снега, или он только пошел - Телеграф подготовил красивые картинки и по поводу первого снега.

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Все по теме:

Снег, Картинки, Открытки, Доброе утро.

Автор:

Телеграф
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