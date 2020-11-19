Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украина может повторить путь Армении - ее судьбу решат другие государства, - Олег Жданов
Украина может повторить путь Армении - ее судьбу решат другие государства, - Олег Жданов
На дорогах будет опасно: в Киеве ожидается ухудшение погодных условий
На дорогах будет опасно: в Киеве ожидается ухудшение погодных условий
Смерть преподавательницы от COVID-19: в больнице Житомира ответили по поводу проблем с кислородом
Смерть преподавательницы от COVID-19: в больнице Житомира ответили по поводу проблем с кислородом
Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)
Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)

Когда День ангела Нины в 2020 году и красивые поздравления на именины

Когда День ангела Нины в 2020 году и красивые поздравления на именины
08:34 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

19 ноября православная церковь чтит память монахини Нины (Шуваловой), которую в 2000 году прославили к лику святых.

Неонилла Андреевна Шувалова - крестьянка по происхождению. Еще в юности девушка приняла монашество и до октябрьской революции подвизалась в монастыре в Чимкенте. В 1937 году монахиню Нину арестовали по подозрению в создании контрреволюционной организации и приговорили к расстрелу. В ночь с 19 на 20 ноября матушку расстреляли.

Поэтому, все Нины отмечают свои именины 19 ноября.

Имя Нина имеет две версии происхождения: с шумерского — «госпожа», «царица»; и с греческого — Нинос был основателем и руководителем Ассирийского государства.

Носительница имени Нина – упрямая и капризная девушка. Нины начитаны, любят детей, очень хозяйственны и пользуются популярностью у мужчин.

Телеграф собрал красивые поздравительные картинки, которыми вы можете поздравить ваших знакомых Нин.

Также, «Телеграф» предлагает вам красивые поздравления в стихах с именинами Нины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Поздравления, День ангела, Именины.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алиев с женой попали под прицел снайпера в Карабахе: фото слили в сеть
02 Зеленский решил заморозить Донбасс: в Украине сделали прогноз
03 УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
04 В Германии приняли решение касательно главного тренера после 0:6 от Испании
05 Лук, чеснок и алкоголь: Голубовская рассказала, защищают ли народные средства от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Рада блуждающих проходимцев&quot;. Эпическое фото из украинского парламента повеселило сеть
"Рада блуждающих проходимцев". Эпическое фото из украинского парламента повеселило сеть
Будет ли доллар по 30? Прогноз экспертов
Будет ли доллар по 30? Прогноз экспертов
В Армении умер опальный генерал, отличившийся в боях за Нагорный Карабах
В Армении умер опальный генерал, отличившийся в боях за Нагорный Карабах
В коронавирусном госпитале в Коммунарке взорвался кислородный трубопровод: первые видео ЧП
В коронавирусном госпитале в Коммунарке взорвался кислородный трубопровод: первые видео ЧП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь