Когда День ангела Нины в 2020 году и красивые поздравления на именины

19 ноября православная церковь чтит память монахини Нины (Шуваловой), которую в 2000 году прославили к лику святых.

Неонилла Андреевна Шувалова - крестьянка по происхождению. Еще в юности девушка приняла монашество и до октябрьской революции подвизалась в монастыре в Чимкенте. В 1937 году монахиню Нину арестовали по подозрению в создании контрреволюционной организации и приговорили к расстрелу. В ночь с 19 на 20 ноября матушку расстреляли.

Поэтому, все Нины отмечают свои именины 19 ноября.

Имя Нина имеет две версии происхождения: с шумерского — «госпожа», «царица»; и с греческого — Нинос был основателем и руководителем Ассирийского государства.

Носительница имени Нина – упрямая и капризная девушка. Нины начитаны, любят детей, очень хозяйственны и пользуются популярностью у мужчин.

Телеграф собрал красивые поздравительные картинки, которыми вы можете поздравить ваших знакомых Нин.

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