День Достоинства и Свободы: красивые картинки и открытки с праздником

В субботу, 21 ноября, украинцы отмечают День Достоинства и Свободы.

Этот праздник установлен Указом Президента Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года в честь начала в этот день двух знаменательных событий в истории Украины: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. В своем указе 5-й президент Украины подчеркнул, что одна из главных целей праздника - это сохранение для будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века.

Праздник является молодым для нашего государства, но имеет великое значение для каждого украинца.

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21 ноября отмечается еще один праздник - Михайлов день. Об истории и главных традициях праздника читайте в материале "Телеграфа".