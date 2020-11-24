Красивые поздравления с Днем ангела 2020 для Виктора и Виктории

24 ноября православная церковь вспоминает святого мученика Виктора Дамасского, а «носители» имени отмечают День ангела Виктора. Также, в этот день можно поздравить и женщин-носительниц этого имени – Викторий.

"Телеграф" приготовил отличные варианты поздравлений на именины Виктора.

24 ноября церковь вспоминает христианского мученика Виктора Дамасского, жившего во вторую половину II ст. Святой был простым воином и искренне верующим человеком, который не хотел скрывать свою веру. Отказавшись принести жертву богам, его приняли за предателя, и Виктора предали мучениям. Но после всех пыток он остался невредимым.

Имя Виктор имеет греческие корни, и в переводе с латинского языка означает "победитель". Такое же значение имеет и женская форма имени – Виктория.

Телеграф собрал открытки и картинки на украинском, которыми можно поздравить Викторов и Викторий с именинами: