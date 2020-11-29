Лучшие поздравления в стихах ко Дню матери 2020

В воскресенье, 29 ноября, в России отмечается День матери. Несмотря на то, что украинцы привыкли поздравлять своих мам ежегодно во второе воскресенье мая, не лишним будет вспомнить про их безграничную любовь, заботу и веру и в этот день.
В каждой семье День матери отмечается по-своему.
Кто-то устраивает уютное домашнее торжество и просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы.
"Телеграф" же подобрал для мам красивые поздравительные стихи, короткие стишки для ребенка с праздником.
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Мама - нежный лучик солнца,
Мама - свет родном в окне.
Человека нет роднее
И нужнее на Земле!
* * *
Я в День мамы пожелаю
Счастья, нежности, добра,
Каждый день пусть наступает
Ещё лучше, чем вчера!
Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю.
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.
* * *
Здоровья мамочке желаю,
Улыбок, смеха, доброты,
Всегда пусть счастье окружает,
И исполняются мечты!
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Мама часто, словно фея,
Исполняет все мечты.
Знай, что самая крутая
В этом мире фея ты.
Мама! С праздником, родная,
Я тебе всего желаю,
Море счастья и любви,
Улыбайся от души.
* * *
Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.
Будь здоровою всегда,
Живи долгие года.
Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!
* * *
Пускай все мамы улыбаются,
В любви детей своих купаются,
Пусть не болеют и не старятся,
А все надежды их сбываются!
С днем матери, моя родная!
Глаза пусть счастье излучают.
За все тебя благодарю,
Целую крепко и люблю.
* * *
Поздравляем матерей,
Никого вас нет важней!
Сил, здоровья вам, любви
Пожелаем от души!
* * *
Мамулечка, мама, родная моя
Тебя поздравляю с праздником я!
Чтоб ты улыбалась всегда и везде.
Здоровья большого желаю тебе!