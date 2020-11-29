Лучшие поздравления в стихах ко Дню матери 2020

В воскресенье, 29 ноября, в России отмечается День матери. Несмотря на то, что украинцы привыкли поздравлять своих мам ежегодно во второе воскресенье мая, не лишним будет вспомнить про их безграничную любовь, заботу и веру и в этот день.

В каждой семье День матери отмечается по-своему.

Кто-то устраивает уютное домашнее торжество и просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы.

"Телеграф" же подобрал для мам красивые поздравительные стихи, короткие стишки для ребенка с праздником.

Читайте также: Лучшие идеи для подарков на День матери-2020

Мама - нежный лучик солнца,

Мама - свет родном в окне.

Человека нет роднее

И нужнее на Земле!

* * *

Я в День мамы пожелаю

Счастья, нежности, добра,

Каждый день пусть наступает

Ещё лучше, чем вчера!

Мама, милая, родная!

Тебя сердечно поздравляю.

За все спасибо говорю

И очень искренне люблю.

* * *

Здоровья мамочке желаю,

Улыбок, смеха, доброты,

Всегда пусть счастье окружает,

И исполняются мечты!

Также: Поздравления для мам на украинском языке

Мама часто, словно фея,

Исполняет все мечты.

Знай, что самая крутая

В этом мире фея ты.

Мама! С праздником, родная,

Я тебе всего желаю,

Море счастья и любви,

Улыбайся от души.

* * *

Любимая и дорогая,

Мамочка моя родная.

Будь здоровою всегда,

Живи долгие года.

Тебя за все благодарю,

Всем сердцем я тебя люблю!

* * *

Пускай все мамы улыбаются,

В любви детей своих купаются,

Пусть не болеют и не старятся,

А все надежды их сбываются!

С днем матери, моя родная!

Глаза пусть счастье излучают.

За все тебя благодарю,

Целую крепко и люблю.

* * *

Поздравляем матерей,

Никого вас нет важней!

Сил, здоровья вам, любви

Пожелаем от души!

* * *

Мамулечка, мама, родная моя

Тебя поздравляю с праздником я!

Чтоб ты улыбалась всегда и везде.

Здоровья большого желаю тебе!