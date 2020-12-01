С первым днем зимы! Красивые картинки и забавные поздравления

На календаре — 1 декабря, а это значит, что бразды правления взяла на себя зима.

Зачастую первый день зимы - повод большой радости. Он знаменует скорые волшебные праздники — Рождество (по восточному и западному обряду), день Святого Николая, Новый год, святого Андрея.

В этом году они особенно долгожданные, ведь 2020 - год кризиса и напряжений, а человечеству так не хватает чуда, которое случается в новогоднюю ночь.

И чтобы задать тон месяцу, "Телеграф" же подобрал для вас красивые поздравительные стихи и открытки с первым днем зимы.

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Вот пришел декабрь в дом,

С первым зимним вас деньком,

Принесет пусть счастье он

И порадует снежком!

Поздравляем всех с зимой,

С новогодней кутерьмой,

С вьюжными метелями

И праздничными елями!

Пожелать хочу тепла,

Уюта, счастья и любви,

Веселья яркого, добра

Тебе я в первый день зимы!

Пусть не тревожат холода,

На сердце будет хорошо,

Мечты сбываются всегда,

И все дается пусть легко!

Желаю, чтобы оптимизм

Не гас ни летом, ни зимой,

Так же, как солнышко, лучист

И ярок был день каждый твой!

Зима в свои права вступила,

Декабрь новую пору открыл.

Уже слышна мороза сила,

И снег всю землю ковриком укрыл.

Тебя я с тем и поздравляю,

Счастливой пусть окажется зима.

Здоровья, бодрости желаю

И необъятного душевного тепла.

С самым первым днём зимы,

Сказочным, волшебным.

Поздравляю от души,

С днём великолепным.

Согревает пусть любовь,

Вас зимой морозной.

И счастливых вечеров,

Будем море просто.

Сказка в дом Ваш постучится,

Чудо совершится.

И заветная мечта,

В реальность превратится.

Поздравляю с первым днём зимы!

Пусть она приносит обновление,

Больше развесёлой кутерьмы,

Яркие улыбки, вдохновение.

Пусть морозной свежестью бодрит,

Выше поднимает настроение,

Все мечты скорей осуществит,

Даст любовь, удачу, восхищение!

Первый день зимы

Снежинкой в дом стучится,

Зимней сказки первую

Открывай страницу.

Не грусти об осени,

О лете не печалься,

К тебе с первым снегом

Пусть нагрянет счастье.

Закружит пусть, завьюжит

Любовь метелью снежной,

Зима возьмет в объятия

Бережно и нежно.

Вот и кончилась осень унылая,

Вот и снега настала пора.

И зима никого не помилует,

Позабудем, что значит жара.

Но зима ведь не только метелица,

Это горка, снежки, новый год,

С первым днём белоснежной волшебницы!

Пусть с ним вместе и счастье придёт!

Вот и первый день зимы.

Наконец дождались мы!

Было сыро и дождливо,

А теперь вокруг красиво!

Шапки белые надели

Во дворе дома и ели,

Стала гладкою дорога

Аж от самого порога,

А еще и Новый год

В скором времени нас ждет!

С первым днем зимы! Ура!

Это лучшая пора.

Не пугает холод пусть,

Прогони из сердца грусть,

Наслаждайся каждым днем,

Не печалься ни о чем.

Не забыл также поздравить всех с приближающимися праздниками и техногигант Google, который выпустил праздничный doodle в честь первого дня зимы.

Он отображается в 36 странах мира, в том числе и в Украине.