С Днем ангела, Александр! Красивые поздравления на именины 2020

2 декабря православная церковь почитает память священномученика, иерея Александра Мишутина. Ну и соответственно все Александры отмечают свои именины.

Специально по этому поводу «Телеграф» приготовил красивые поздравления с днем ангела Александра.

2 декабря почитается память новомученика Александра Мишутина, который родился в 1885 году. Учился в Рязанской учительской семинарии, после чего в 1916 году в священном сане служил в Москве. В 1935 году отца Александра сослали на 5 лет в Казахстан, после чего вместе с другими священнослужителями, сосланными на Майский рудник, был обвинен в контрреволюционной агитации и приговорен к расстрелу. Именно 2 декабря 1937 года его расстреляли. К лику святых иерея добавили в 2000 году.

Имя Александр – одно из наиболее распространенных в нашей стране мужских имен. Наверняка у каждого человека есть друг или знакомый с именем Александр.

Произошло имя Александр от древнегреческого Александрос и состоит из двух частей – «алекс», что означает «защищать» и «андрос» – «мужчина», «человек». Носители имени Александр трудолюбивые, амбициозные и самостоятельные, очень надежные и верные друзья и мужья.

Телеграф собрал открытки и картинки на украинском языке, которыми можно поздравить Саш с именинами: